Clássico e confrontos da Série A: confira o sorteio da Copa do Brasil

A CBF sorteou os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil na tarde desta sexta-feira, 23. O destaque será o clássico entre Ceará e Fortaleza. Outros dois duelos envolvem times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro: Fluminense x Red Bull Bragantino e Corinthians x Atlético Goianiense.

Além de Corinthians e Red Bull Bragantino, outros três paulistas também estão nesta fase da competição e tiveram mais sorte no sorteio. O Santos e o São Paulo enfrentam times da Série D do Campeonato Brasileiro, o Cianorte, do Paraná, e o 4 de Julho, do Piauí, respectivamente, enquanto o Palmeiras mede forças contra o CRB, que está na segunda divisão.

Atual campeão brasileiro, o Flamengo pega o Coritiba, time paranaense que acabou rebaixado na última Série A. Já o rival Vasco da Gama terá um duelo carioca contra o Boavista. Outro confronto interessante envolve o Internacional, que enfrenta o Vitória, da Bahia.

A terceira fase da Copa do Brasil não conta com a regra do gol fora de casa. Portanto, se os confrontos terminarem com resultados iguais, a definição do classificado será feita após a disputa das penalidades. Um novo sorteio definiu quem fará a primeira partida em casa e quem decide o confronto com o mando de campo.

Confira os duelos da terceira fase da Copa do Brasil (os times à esquerda fazem o primeiro jogo em casa):

Cianorte x Santos

Vila Nova x Bahia

CRB x Palmeiras

4 de Julho x São Paulo

Fluminense x Red Bull Bragantino

Fortaleza x Ceará

Grêmio x Brasiliense

América Mineiro x Criciúma

Avaí x Athletico Paranaense

Remo x Atlético Mineiro

Corinthians x Atlético Goianiense

Vitória x Internacional

Cruzeiro x Juazeirense

Chapecoense x ABC

Coritiba x Flamengo

Boavista x Vasco da Gama