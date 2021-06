Cinco jogadores da Venezuela testam positivo para Covid-19

Cinco jogadores da seleção da Venezuela testaram positivo nesta sexta-feira, 11, ao chegarem a Brasília para a disputa da Copa América. A equipe é a adversária do Brasil na estreia da competição continental neste domingo, às 18h.

Além dos atletas, que não tiveram os nomes divulgados, outros cinco integrantes da comissão técnica também estariam infectados e isolados em um hotel na capital federal. Novos exames serão realizados neste sábado para a confirmação do diagnóstico.

O protocolo sanitário da Conmebol foi atualizado pelo Ministério da Saúde para a realização da Copa América no Brasil. Cada delegação conta com no máximo 56 pessoas e tem todos membros testados a cada dois dias, além de se hospedarem em andar exclusivo de hotel na cidade onde jogarão.