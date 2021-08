Chelsea vence Crystal Palace e estreia com vitória no Campeonato Inglês

Primeiro campeão da atual temporada europeia após vencer a Supercopa da Uefa, o Chelsea estreou com o pé direito no Campeonato Inglês. Neste sábado, 14, o clube de Londres recebeu o Crystal Palace no Stamford Bridge e, com a presença de sua torcida, venceu por 3 a 0. Os gols do time da casa foram anotados por Marcos Alonso, Christian Pulisic e Trevoh Chalobah.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea visita o Arsenal no domingo, 22, às 12h30 (de Brasília). Já o Crystal Palace, que é comandado por Patrick Vieira, ex-volante do Arsenal e da seleção francesa, encara o Brentford no sábado, 21, às 11h.

Na partida, o Chelsea abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Em falta perigosa na entrada da área, Marcos Alonso bateu bonito e colocou a bola no ângulo do gol adversário.

Ainda na etapa inicial, aos 39 minutos, o time da casa ampliou. Mount cruzou rasteiro, o goleiro Guaita dividiu com Werner e a bola sobrou limpa para Pulisic apenas mandar para o fundo da rede.

O terceiro tento do time comandado por Thomas Tuchel saiu já no segundo tempo, aos 12 minutos. O jovem zagueiro Chalobah acertou um lindo chute de fora da área e deixou sua marca na partida.