Champions recomeça sem Neymar e com Liverpool na pior fase com Klopp

Sessenta e oito dias após os últimos jogos da fase de grupos, a Liga dos Campeões da Europa retorna nesta terça-feira, 16, cercada por atrativos nas oitavas de final. O principal deles já acontece justamente nos confrontos inaugurais entre Barcelona e Paris Saint-Germain, no Camp Nou, e Red Bull Leipzig e Liverpool, agendado para a Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, devido as restrições impostas pelo governo alemão no combate à Covid-19.

Neymar é ausência confirmada devido a uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, sofrida no último dia 10, na vitória por 1 a 0 do PSG sobre o Caen, pela Copa da França. No outro confronto do dia, o Liverpool tenta se reerguer do pior momento desde o início do trabalho do técnico Jurgen Klopp, em outubro de 2015. Ainda nesta semana, na quarta-feira 17, Porto e Juventus também se enfrentam no estádio do Dragão, em Porto, além de Sevilla e Borussia Dortmund, no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. Todos os jogos começam às 17h (de Brasília).

Barcelona x Paris Saint-Germain

O aguardado reencontro de Neymar com o antigo clube foi, desta vez, adiado. Um novo problema muscular deixará o brasileiro de fora por aproximadamente um mês, praticamente inviabilizando também um possível retorno para o decisivo jogo com o clube espanhol, marcado 10 de março, no Parc des Princes, em Paris. As apostas, mais do que nunca, recaem sobre o atacante francês Kilyan Mbappé. Do lado catalão, Lionel Messi, em seu último ano de contrato e constantemente assediado pelo próprio PSG, é a grande atração.

O clube francês inicia o confronto colocando à prova um retrospecto amplamente desfavorável contra o Barcelona no Camp Nou. Tão logo foram confirmados os cruzamentos da fase de mata-mata do torneio, o clube espanhol postou em seu Twitter o gol marcado decisivo marcado por Sergi Roberto já nos minutos finais da virada história conhecida como “remontada”, em 8 de março de 2017, quando venceu os franceses por 6 a 1 depois de perder o primeiro jogo, na França, por 4 a 0. Neymar foi protagonista no confronto, com dois gols e atuação decisiva.

“Temos que proteger jogadores como Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo porque eles fazem todos gostarmos mais ainda do jogo. Os juízes precisam protegê-los, mesmo sabendo que seja um esporte de contato. As melhores partidas são aquelas que possuem os melhores jogadores do mundo”, afirmou o técnico holandês Ronald Koeman. O Barcelona venceu seus últimos sete jogos em La Liga e tem Messi novamente como protagonista, explorando bons momentos vividos pelos jovens Trincão e Pedri.

Para a partida, o Barça não contará com Sergi Roberto, herói do confronto de quase quatro anos atrás, além de Ronald Araujo, Ansu Fati e Philippe Coutinho, todos em recuperação de lesões. O retorno do zagueiro Gerard Piqué, fora desde dezembro devido a problemas no joelho, está confirmado.

Red Bull Leipzig x Liverpool

O duelo, no papel, aponta para amplo favoritismo do Liverpool, mas os momentos distintos podem complicar os ingleses. Enquanto o Leipzig alcançou no último sábado, 12, contra o Augsburg, a quarta vitória consecutiva na temporada e ocupa a vice-liderança da Bundesliga, a cinco pontos do líder Bayern de Munique, o Liverpool acumula a pior sequência desde o início da era Jurgen Klopp. A equipe foi derrotada nos três últimos jogos na Premier League e só venceu três de seus últimos dez jogos.

Continua após a publicidade

Para o confronto, o Liverpool segue sem contar com o meio-campista Naby Keilta, em fase final de recuperação de lesão no tornozelo, e com o volante Fabinho, afastado devido a um problema muscular. O Red Bull Leipizig foi semifinalista na última edição da competição, disputada em sua fase final em Lisboa, comandado pelo técnico alemão Julian Nagelsmann.

Porto x Juventus

A Juventus não poderá contar com o colombiano Juan Cuadrado. O jogador teve detectada uma lesão no tendão da perna direita e será reavaliado para um possível retorno para o jogo da volta, em 9 de março, em Turim. Para o confronto, o atacante argentino Paulo Dybala e o meia galês Aaron Ramsey devem retornar. Dybala não joga desde 10 de janeiro, na vitória por 3 a 1 contra o Sassuolo, pela Série A.

O Porto, do técnico Sergio Conceição, não conta com os zagueiros Marcano e Mbaye, além do lateral direito Nanú. A equipe só empatou em 2 a 2 com o Boavista, no último teste antes de enfrentar os italianos.

O jogo voltará a colocar frente a frente o atacante Cristiano Ronaldo e o zagueiro Pepe, antigos companheiros de Real Madrid e seleção portuguesa. Ronaldo passou em branco e não conseguiu evitar a derrota por 1 a 0 para o Napoli, no último dia 13, pela última rodada do italiano, mas vem de sequência positiva com três gols marcados nos três últimos jogos, dois deles que deram ao time a vitória contra a Inter de Milão, fora de casa.

Sevilla x Dortmund

Considerado um franco atirador, o Sevilla chega embalado para o confronto por nove vitorias consecutivas na temporada, a quarta colocação em La Liga, além de uma vitória recente por 2 a 0 contra o Barcelona, no último dia 10, em confronto válido pela Copa do Rei. O Borussia vem de momento delicado na temporada, com a recente demissão do técnico Lucian Fravre, um dia após sofrer uma goleada por 5 a 1 para o Stuttgart, pela Bundesliga, em 12 de dezembro.

Desde a saída de Favre, sob o comando de Edin Terzic, a equipe oscilou. Reagiu com quatro vitórias em cinco jogos, mas agora vive queda vertiginosa com apenas duas vitórias nos últimas sete partidas disputadas. Na segunda, 15, anunciou a contratação do técnico Marco Rose, do Gladbach. Ele, no entanto, só assumirá ao final da temporada, em julho. A equipe aposta no brilho do norueguês Erling Haaland, um dos artilheiros da competição com seis gols.

Veja todos os confrontos das oitavas de final:

16/02 (jogo da volta em 10/03)

Barcelona x Paris Saint-Germain

Red Bull Leipzig x Liverpool

17/02 (jogo da volta em 09/03)

Sevilla x Borussia Dortmund

Porto x Juventus

23/02 (jogo da volta em 17/03)

Atletico de Madrid x Chelsea

Lazio x Bayern de Munique

24/02 (jogo da volta em 16/03)

Manchester City x Borussia Mönchengladbach

Atalanta x Real Madrid