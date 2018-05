Champions: 15 titulares da final Real Madrid x Liverpool disputarão a Copa

Liverpool e Real Madrid decidem a Liga dos Campeões neste sábado às 15h45 (de Brasília) em Kiev, às vésperas da Copa do Mundo da Rússia. Dos 22 jogadores que devem entrar em campo como titulares, 15 disputarão o Mundial a partir de 14 de junho, sendo três deles brasileiros.

No Liverpool, seis prováveis titulares estão nas listas das seleções para a próxima Copa. Os defensores Alexander-Arnold (Inglaterra) e Lovren (Croácia); o volante Henderson (Inglaterra); e os atacantes Roberto Firmino (Brasil), Salah (Egito) e Mané (Senegal). No Real Madrid, serão nove prováveis titulares na Copa: o goleiro Navas (Costa Rica); os defensores Carvajal e Sergio Ramos (Espanha), Marcelo (Brasil) e Varane (França); os meias Kroos (Alemanha), Modric (Croácia) e Casemiro (Brasil); além do melhor jogador do mundo, o atacante Cristiano Ronaldo (Portugal).

Cada time relacionou 24 jogadores para a decisão deste sábado. Desses, 15 do Real Madrid e sete do Liverpool estarão na Rússia a partir do próximo mês.

Veja a lista de relacionados convocados por seleções