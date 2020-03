CBF determina que jogos em São Paulo e Rio serão com portões fechados

A CBF soltou um comunicado na tarde desta sexta-feira 13 informando que os próximos jogos do Campeonato Paulista e do Campeonato Carioca serão realizados sem a presença de público. A entidade tomou a decisão depois de ouvir orientações do Ministério da Saúde sobre o surto de coronavírus e já informou as federações para que as partidas já deste final de semana sejam realizadas sem torcida.

De acordo com a nota, a CBF decidiu acatar as orientações da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde. A medida tem prazo indeterminado e foi tomada para ajudar a evitar a aglomeração de grandes públicos, o que facilita a transmissão do vírus.

São Paulo e Rio de Janeiro foram as duas únicas cidades a terem que realizar seus jogos com os portões fechados por intervenção da CBF, porque a entidade afirmou que o Ministério da Saúde identificou que são duas praças que já estão em um estágio de transmissão mais avançado.

A Federação Mineira de Futebol soltou uma nota oficial minutos mais tarde comunicando que os jogos da nona rodada do Campeonato Mineiro e da sexta rodada da segunda divisão estadual serão realizados com portões fechados. A carta, assinada pelo presidente Adriano Guilherme de Aro Ferreira, informa que os torcedores que adquiriram ingressos devem buscar o ressarcimento junto aos clubes.

No Paraná, a diretoria da Federação Paranaense de Futebol está reunida na tarde desta sexta-feira com as autoridades de saúde do Estado para definir se a rodada deste final de semana será adiada por causa da pandemia do Covid-19. No domingo, às 16h, acontece o maior clássico do campeonato entre Coritiba e Athletico, no Couto Pereira.