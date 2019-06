CBF define data de clássicos do Brasileirão após a Copa América

A CBF definiu a data e horário das partidas até a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, incluindo os clássicos estaduais.

Logo no retorno do Campeonato Brasileiro, dia 13 de julho, o São Paulo receberá o Palmeiras no estádio do Morumbi, às 19 horas (de Brasília). Na rodada seguinte, dia 20 de julho, também um sábado, o Vasco recebe o Fluminense em São Januária às 17 horas.

Nessa mesma rodada acontece o clássico gaúcho entre Internacional e Grêmio, no domingo, 21 de julho, às 11 horas da manhã no estádio do Beira-Rio. Flamengo e Botafogo se enfrentam na 12ª rodada, no domingo, 28 de julho, às 16 horas no Maracanã.

A 13ª rodada será a rodada com mais clássicos: três. Ceará e Fortaleza jogam no sábado, dia 3 de agosto, às 19 horas, no Castelão. No domingo, o Atlético-MG recebe o Cruzeiro às 16 horas, no Independência, enquanto o Corinthians recebe o Palmeiras, às 19 horas, na arena corintiana.

A 14ª rodada terá São Paulo e Santos, no Morumbi, no sábado, 10 de agosto, às 17 horas. Por fim, a 15ª rodada terá o jogo entre Vasco e Flamengo no sábado, dia 17 de agosto, às 19 horas, em São Januário.