Casagrande explica confusão com Gabriel Jesus: ‘Me expressei mal’

O ex-jogador Walter Casagrande Júnior, esclareceu a saia justa em que se envolveu com o atacante Gabriel Jesus no elevador do hotel da seleção brasileira. Em entrevista ao SporTV na tarde desta quarta-feira, 3, o comentarista da Rede Globo disse ter ficado bastante chateado com o episódio e acredita que se expressou mal.

Durante a transmissão da vitória sobre a Argentina, Casagrande rasgou elogios a Gabriel Jesus e disse que avisou a ele, no elevador, que seu primeiro gol no torneio sairia neste jogo. Questionado sobre o papo, o camisa 9 disse que “não foi bem assim.”

“Na verdade ele não falou assim não, mas tudo bem. Alguns dos meninos que estavam no elevador até me zoaram porque eu não respondi. Até fui muito educado com ele porque eu tive educação da minha mãe. Ele brincou ali, mas não foi com essas palavras. Eu não gostei, óbvio, mas minha mãe educou muito bem seus filhos”, afirmou, também em entrevista ao SporTV.

Casagrande explicou o ocorrido. “Ontem quando eu soube, fiquei muito chateado, triste, pensando, demorou para eu conseguir dormir. E o que veio na minha cabeça foi que talvez eu tenha me expressado mal, foi muito rápido, quando ele entrou no elevador eu tentei dar uma força, contar uma historia e em algum momento da conversa eu me expressei mal. Numa semana de final da Copa América, o que eu menos quero é causar polemica para a seleção brasileira”, disse.

“Gosto dele, acho um menino legal. Mas venho elogiando, não porque o acho legal, mas porque ele vem jogando bem mesmo. Eu provavelmente me expressei mal e não tenho que levar adiante. Eu sou comentarista, não sou torcedor, não tenho que cobrar. Mas como o ambiente está bom, eles estavam sorridentes, já tinha tirado foto com alguns deles, quando entrou o Gabriel eu achei que poderia ter essa abertura de tentar me aproximar, porque fui centroavante… Se ele entendeu desta maneira, peço desculpas mesmo”.

O ex-jogador completou dizendo que tenta manter um distanciamento dos personagens que precisa avaliar na TV. “Eu não tenho relação com jogadores, técnicos, dirigentes e empresários. Não é que eu vire a cara, mas eu gosto de ter liberdade, não quero ter troca de favores. Nessa cobertura, como o ambiente melhorou, eu achei que poderia me aproximar minimamente, mas vi que não dá mesmo, nem todos entendem direito ou eu me expresso mal. Para o meu estilo, tenho de ter essa distancia, pois se torna uma polêmica desnecessária.”

Antes do esclarecimento, Casagrande fez novos elogios a Gabriel Jesus. “Eu fui atacante e muitos usam o termo “oportunista”. Eu prefiro bem posicionado, ele se posicionou bem, ocupou bem o espaço no primeiro gol. E o segundo foi um espetáculo, eu sempre falo que atacante tem que ficar de pé, ele resistiu a duas faltas duras. Se ele cai na primeira tentativa, o gol não sairia e o jogo ficaria muito mais difícil. Ronaldo era assim, Romário era assim, e Gabriel fez essa escolha que para mim foi perfeita.”