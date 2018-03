Carioca: Botafogo supera Flamengo e chega à decisão

Campeão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, o Flamengo entrou com vantagem de empate nesta quarta-feira, no Maracanã, pela semifinal do torneio, mas perdeu para o Botafogo, que busca seu 21° título estadual, por 1 a 0.

O gol do Botafogo foi marcado aos 38 minutos de jogo. Rodrigo Lindoso tocou para o lateral Marcinho, que avançou pela direita e cruzou rasteiro para Luiz Fernando, que na área, sem marcação, bateu de primeira no canto de Diego Alves. Na comemoração, tapou o nariz com as mãos, provocando o torcedor flamenguista, mas não admitiu ao ser perguntado sobre isso no intervalo do jogo. “Não, não tem nada disso de provocação. Vamos para o jogo”, disse em entrevista à TV Globo.

O Flamengo voltou com substituições no segundo tempo, com as entradas de Cúellar e Geuvânio nos lugares dos volantes Jonas e Willian Arão. Com isso, o rubro-negro foi mais ofensivo. Aos 20, Vinícius Júnior teve chance na pequena área, mas furou. Aos 30, Henrique Dourado cabeceou uma uma bola na trave.

O adversário do Botafogo na decisão será conhecido nesta quinta-feira, no jogo entre Fluminense e Vasco. O Flu tem vantagem do empate. A primeira partida da final acontece no próximo domingo.