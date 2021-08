Canadá surpreende, bate EUA e está na final do futebol feminino

Após eliminar o Brasil, o Canadá enfrentou e deixou para trás a forte seleção dos Estados Unidos, se classificando para a final do futebol feminino nos Jogos de Tóquio, nesta segunda-feira, 2, em Kashima. Em uma partida defensivamente boa, o time canadense segurou o favoritismo estadounidense e garantiu ao menos uma medalha de prata inédita.

O embate entre as seleções norte-americanas marcou o encontro entre jogadoras badaladas, do lado dos EUA, e de um time consistente, do lado canadense. Porém, a seleção treinada por Beverly Priestman, que tem entre seus fortes o sistema defensivo, conseguiu, desde o início, segurar o ímpeto ofensivo dos Estados Unidos.

Desse modo, no segundo tempo, a equipe canadense aplicou o golpe fatal. Aos 30 minutos do segundo tempo, a meio-campista Jessie Fleming marcou em cobrança de pênalti, colocando o Canadá em vantagem. Atrás do placar, os Estados Unidos chegaram a pressionar e assustar com a atacante Carli Lloyd, mas não mudou o placar.

Assim, na final, o Canadá enfrenta a Suécia, na quinta-feira, 5, no Estádio de Tóquio, às 23h (horário de Brasília). Enquanto isso, os Estados Unidos encaram a Austrália na disputa pelo bronze, no mesmo dia, às 5h.