Campeonato Inglês: Liverpool vence e chega a um ano de invencibilidade

Quem para o Liverpool? Os Reds venceram mais uma vez na Premier League na tarde desta quinta-feira, 2. A primeira vítima do ano foi o Sheffield United, jogando em casa, no estádio Anfield. Mohamed Salah e Sadio Mané marcaram os gols na vitória por 2 a 0. O resultado manteve a vantagem sobre o vice-líder Leicester em 13 pontos – e os comandados do técnico Jürgen Klopp tem um jogo a menos na tabela por causa da disputa do Mundial de Clubes em dezembro.

Com mais uma vitória, o Liverpool chega a um ano sem perder na competição nacional. A última derrota aconteceu no dia 3 de janeiro de 2019, para o Manchester City, por 2 a 1, a única da equipe na temporada passada da Premier League. O time de Klopp segue invicto com 19 vitórias e apenas um empate nas primeiras 20 partidas da atual edição.

O Liverpool venceu as últimas 18 partidas que fez em seu estádio no Campeonato Inglês e está a 51 jogos invicto no Anfield. Já o recém-promovido Sheffield United é a grande surpresa da competição e está na oitava colocação com 29 pontos, à frente de times tradicionais como o Arsenal e o Everton.

O próximo compromisso do líder acontece fora de casa. No sábado, 11, o Liverpool visita o Tottenham, do técnico José Mourinho, em Londres. O Sheffield recebe o West Ham um dia antes, na abertura da 22ª rodada da Premier League.