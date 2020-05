Campeonato Alemão mal voltou e já tem um time despontando como campeão

Anunciado o retorno dos jogos do Campeonato Alemão após a paralisação forçada pelo coronavírus, surgiu logo a expectativa sobre uma disputa acirrada pelo título nacional. Mas nesta terça-feira 26, o Bayern de Munique tratou de frustrar tal prognóstico, dando um passo importante para sua oitava taça consecutiva. O time da região da Baviera venceu fora de casa o Borussia Dortmund por 1 a 0, com um golaço do volante Joshua Kimmich. Ou seja, o Alemão, que mal recomeçou, já pode ter visto seu desfecho selado em apenas três rodadas.

A vitória colocou o Bayern a sete pontos – tem 64 ao todo – de distância do Dortmund, que ocupa a segunda colocação. Com a derrota, o Borussia precisa torcer por três tropeços dos rivais nas últimas seis rodadas do campeonato, algo pouco provável. Terceiro na tabela, o Red Bull Leipzig, joga nesta quarta e mesmo vencendo apenas se igualará ao vice-líder em pontos (57). Sem novos confrontos diretos entre os três primeiros, será muito difícil que os adversários do time de Munique tirem a diferença.

O resultado do clássico desta terça também foi mais um sinal de que no “novo normal” do futebol, o mando de campo não tem mais tanto valor. Com portões fechados, o estádio Signal Iduna Park não foi palco da Muralha Amarela, a tradicional festa montada pela torcida do Borussia – o time tinha até a parada do futebol na Europa a maior média de público do continente, cerca de 81 000 espectadores por jogo. Os donos da casa bem que tentaram emular o clima de partida imporante, colocando o som de seus torcedores nos alto-falantes do campo, mas tiveram uma atuação abaixo da crítica (para piorar, o atacante norueguês Erling Haaland, grande destaque da equipe, saiu de campo antes do fim do jogo sentindo lesão).

Dos 22 jogos disputados desde a retomada da Bundesliga, apenas três mandantes venceram (algo como 13%). Sem a pressão dos torcedores adversários, os visitantes saíram com a vitória em 12 jogos – as cinco partidas restantes da 28ª rodada serão disputadas nesta quarta. Antes da paralisação, foram 96 vitórias de times da casa (mais de 40% do todo) contra 77 de visitantes em 224 jogos na primeira divisão da Alemanha.