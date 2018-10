Brasil x Argentina: o clássico sul-americano em imagens históricas

1. copa-do-mundo-de-1982-28-original.jpeg zoom_out_map 1/24 Diego Maradona, da Argentina, disputando lance com Zico, do Brasil, durante jogo da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Sarriá (J. B. Scalco/VEJA)

2. Brasil x Argentina zoom_out_map 2/24 Ronaldo Fenômeno durante o jogo do Brasil contra a Argentina (3X1), partida válida pelas eliminatórias da Copa da Alemanha de 2006. (Jorge Gontijo/Dedoc)

3. Estreia de Pelé pela seleção brasileira em 1957 zoom_out_map 3/24 No dia 7 de julho de 1957, Pelé entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A partida contra a Argentina e válida pela Copa Roca, o atual Superclássico das Américas, foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com um público de 80 mil pessoas (Arquivo Nacional/Reprodução) No dia 7 de julho de 1957, Pelé entrou em campo pela primeira vez vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A partida contra a Argentina e válida pela Copa Roca, o atual Superclássico das Américas, foi disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, com um público de 80 mil pessoas

4. Rivaldo, do Brasil, no jogo contra a Argentina. zoom_out_map 4/24 Rivaldo supera marcação de Sorín e marca em vitória brasileira em Porto Alegre, em 1999 (Edison Vara/Placar)

5. alx_82521472_original.jpeg zoom_out_map 5/24 Riquelme conversa com Ronaldinho Gaúcho na premiação da Olimpíada de Pequim, em 2008. Argentina foi ouro e Brasil bronze (Alexander Hassenstein/Getty Images) Riquelme conversa com Ronaldinho Gaúcho na premiação da Olimpíada de Pequim, em 2008. Argentina foi ouro e Brasil bronze

6. Careca, do Brasil e Maradona, da Argentina durante o jogo entre Brasil 0 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Delle Alpi zoom_out_map 6/24 Careca, do Brasil e Maradona, da Argentina durante o jogo entre Brasil 0 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Delle Alpi. (Pedro Martinelli/VEJA) Maradona

7. alx_esporte-futebol-argentina-brasil-20151113-001_original.jpeg zoom_out_map 7/24 Neymar disputa jogada com o argentino Facundo Roncaglia (Eitan Abramovich/AFP)

8. esporte-futebol-copa-1978-78-20140201-13-original.jpeg zoom_out_map 8/24 Jogadores do Brasil batendo falta no jogo contra a Argentina, na Copa do Mundo de 1978 (Carlos Namba/VEJA) Brasil bate falta no jogo contra a Argentina, na Copa do Mundo de 1978

9. esporte-futebol-copa-1978-78-20140201-10-original.jpeg zoom_out_map 9/24 Chicão, da seleção Brasileira durante jogo entre Brasil 0 x 0 Argentina, partida válida pela Copa de Mundo de 1978 (J. B. Scalco/VEJA) Chicão, da seleção brasileira, durante jogo entre Brasil e Argentina na Copa de Mundo de 1978

10. copa-do-mundo-de-1982-14-original.jpeg zoom_out_map 10/24 Falcão, do Brasil e Barbas, da Argentina durante jogo entre Brasil 3 x 1 Argentina, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Sarriá (J. B. Scalco/VEJA)

11. ronaldinho-gaucho-messi20101117-0004-original.jpeg zoom_out_map 11/24 Ronaldinho Gaúcho em jogo da seleção brasileira contra a Argentina (AFP/VEJA) Ronaldinho Gaúcho em jogo da seleção brasileira contra a Argentina

12. amistoso-brasil-argentina-20120609-03-original.jpeg zoom_out_map 12/24 Neymar e Messi durante amistoso entre Brasil e Argentina (Gary Hershorn/Reuters/VEJA)

13. copa-do-mundo-de-1982-08-original.jpeg zoom_out_map 13/24 Ardiles, da Argentina, e Eder, no Brasil, na Copa do Mundo de 1982 (J. B. Scalco/VEJA)

14. amistoso-brasil-argentina-20120609-07-original.jpeg zoom_out_map 14/24 Lionel Messi comemora durante amistoso entre Brasil e Argentina (Emmanuel Dunand/AFP/VEJA)

15. socrates-selecao-brasileira-copa-1982-02-original.jpeg zoom_out_map 15/24 Sócrates durante jogo contra a Argentina na Copa do Mundo da Espanha, 1982 (J. B. Scalco/VEJA) Sócrates durante jogo contra a Argentina na Copa do Mundo da Espanha, 1982

16. neymar-messi-amistoso-brasil-argentina-original.jpeg zoom_out_map 16/24 Messi e Neymar no amistoso entre Brasil e Argentina, em 2010 (veja.com/VEJA) Messi e Neymar no amistoso entre Brasil e Argentina, em 2010: o único duelo entre os dois até hoje

17. O Brasil na Copa das Confederações zoom_out_map 17/24 Adriano comemora gol na vitória sobre a Argentina na final da Copa das Confederações de 2005 na Alemanha (Ben Radford/Getty Images) Adriano comemora gol na vitória sobre a Argentina na final da Copa das Confederações de 2005 na Alemanha

18. alx_esporte-futebol-argentina-brasil-20151113-006_original.jpeg zoom_out_map 18/24 Lucas Lima do Brasil comemora gol de empate na partida contra a Argentina (Eitan Abramovich/AFP)

19. Brasil x Argentina: amistoso da seleção brasileira na Austrália zoom_out_map 19/24 Paulinho e Di Maria se confrontam durante amistoso entre as seleções brasileira e argentina, em Melbourne, Austrália - 09/06/2017 (Jason Reed/Reuters) Paulinho e Di Maria se confrontam durante amistoso entre as seleções brasileira e argentina, em Melbourne, Austrália - 09/06/2017

20. Alex, do Brasil, num lance de jogo contra Simeone, da Argentina, durante a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no Estádio do Morumbi. zoom_out_map 20/24 Alex, do Brasil, num lance de jogo contra Simeone, da Argentina, durante a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002, no Estádio do Morumbi. (Robson Fernandjes/Estadão Conteúdo) ROBSON FERNANDJES

21. Jogo do Brasil contra a Argentina, pela Copa América, no Maracanã. 12/07/1989. zoom_out_map 21/24 Jogo do Brasil contra a Argentina, pela Copa América, no Maracanã. 12/07/1989. (Marco Antonio Cavalcanti/Placar) MARCO ANTONIO CAVALCANTI

22. Kempes, da Argentina, disputa a bola com Dirceu, do Brasil, no jogo pela Copa de Mundo de 1978. zoom_out_map 22/24 Kempes, da Argentina, disputa a bola com Dirceu, do Brasil, no jogo pela Copa de Mundo de 1978. (Lemyr Martins/Placar) LEMYR MARTINS

23. Brasil e Argentina zoom_out_map 23/24 Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. As estrelas da seleção em 2016 (Ricardo Botelho/Brazil Photo Press/Folhapress) Philippe Coutinho