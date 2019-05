Botafogo homenageia Beth Carvalho com ‘um minuto de samba’

O Botafogo prestou uma bela homenagem a uma de suas mais ilustres torcedoras, a sambista Beth Carvalho, que morreu no último dia 30 de abril, aos 72 anos. Ao invés do tradicional minuto de silêncio, o clube tocou um minuto do samba Vou festejar, sucesso na voz da cantora – e também de torcedores em estádios do país.

A homenagem foi feita logo antes do pontapé inicial da vitória de 3 a 2 do Botafogo contra o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro.

Após a partida, o jogador Diego Souza, um dos principais destaques do Botafogo, também elogiou a sambista. “Nada mais justo do que homenagear a nossa madrinha Beth Carvalho com a vitória, eu que gosto muito de samba, que Deus a tenha”, afirmou o jogador.

Um minuto de samba em homenagem a Beth Carvalho. pic.twitter.com/g8TtISQdY2 — Sem Firulas (@sem_firulas) May 2, 2019

Nas arquibancadas, a “Madrinha do Samba”, como era conhecida a cantora, também foi homenageada por torcedores com faixas com sua foto e frases de agradecimento.

🎶 Vou Festejar 🎶! Essa vitória é para você, Beth Carvalho! Obrigado por tudo! E uma novidade: a eterna Madrinha do Samba será o enredo do Botafogo Samba Clube no próximo Carnaval! 🖤 (Foto: Vitor Silva / Botafogo) pic.twitter.com/XwYo6mT2dl — Botafogo F.R. (@Botafogo) May 3, 2019

O Botafogo volta a campo às 16 horas deste domingo, 5, em mais uma partida no Engenhão, desta vez contra o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão.

(com Estadão Conteúdo)