O atacante argentino Mauro Boselli chegou a São Paulo na manhã desta sexta-feira, 4, e assinou contrato com o Corinthians. O jogador de 33 anos, que deixou o León, do México, depois de cinco temporadas, desembarcou no aeroporto de Guarulhos, onde tirou fotos com alguns torcedores e atendeu a imprensa. Em seguida, foi ao centro de treinamento, onde fez exames médicos e oficializou o acordo.

“Me sinto muito contente desta nova experiência, quando me apareceu a oportunidade de vir a um um clube tão grande como o Corinthians, não duvidei nenhum minuto. Espero agora fazer os exames médicos e depois estar à disposição do clube”, foram suas primeiras palavras no Brasil.

Boselli é a grande aposta do clube para o seu setor ofensivo, criticado na última temporada pela falta de uma referência no ataque. O time sofre com a ausência de um centroavante desde a saída do ídolo Jô, no fim de 2017. Boselli foi revelado pelo Boca Juniors, pelo qual participou da conquista da Copa Libertadores de 2007 – na época, era reserva. Mas, dois anos depois, foi campeão e artilheiro da competição continental pelo Estudiantes.

Ao chegar, Boselli agradeceu o carinho que recebeu dos torcedores alvinegros nas redes sociais. “Sim, isso me deu a noção da magnitude do clube, não só a nível brasileiro, mas sul-americano. Jogar em um clube desta magnitude é o que todo jogador quer, é um desafio, uma oportunidade numa etapa madura de minha carreira.”

Ele ainda citou compatriotas que conquistaram títulos no Corinthians. “Jogaram atletas importantes, como Carlitos Tevez e Mascherano. Por ser sul-americano, joguei várias vezes contra brasileiros e sei o que é esse futebol e a importância do Corinthians. Para mim, é um orgulho poder vestir essa camisa”.

Ele pretende atuar com a camisa 17. “É meu número da sorte, que usei em quase toda a carreira. Espero que possa vir com gols como foi em todos os clubes em que atuei”

O Corinthians confirmou o acerto durante a tarde em suas redes sociais. O jogador, no entanto, deve retornar na próxima semana ao México para se despedir dos torcedores do León e finalizar sua mudança. No México, conquistou um título nacional, foi duas vezes artilheiro do campeonato e se tornou o segundo maior artilheiro do León.

(com Estadão Conteúdo)