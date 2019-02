Benfica e Napoli se classificam para as oitavas

Napoli e Benfica conseguiram as duas últimas vagas para as oitavas de final da Liga dos Campeões entre os grupos A e D. Apenas o grupo B, de ambas equipes, não tinha um classificado para as oitavas de final.

Eles conseguiram a vaga graças à derrota acachapante do Besiktas na Ucrânia, para o Dynamo de Kiev, por 6 x 0. Para o time turco, bastava uma vitória simples para ficar com a vaga, mas a derrota foi pesada. Besedin fez 1 x 0 aos 9 da primeira etapa. Aos 28, Beck foi expulso de forma direta ao cometer um pênalti discutível. Yarmolenko cobrou e fez 2 x 0. No intervalo, o time ucraniano já vencia por 4 x 0. Aos 11 da segunda etapa, Aboubakar recebeu o segundo amarelo e foi expulso de campo. Com isso, o Dynamo marcou mais dois e garantiu a goleada.

Com isso, Benfica e Napoli, que se enfrentavam em Portugal, já estavam classificados. O empate deixaria os italianos na frente, mas mesmo assim eles abriram 2 x 0, com Callejón e Mertens. No fim do jogo, Jimenez ainda descontou para o time português.

No grupo A, o Arsenal ficou com o primeiro lugar da chave após vencer o Basel, na Suíça, por 4 x 1, com três gols de Lucas Pérez. Já o PSG, que poderia ficar com o primeiro lugar, empatou, em Paris, com o Ludogorets, da Bulgária, por 2 x 2. E o gol de empate saiu com Di Maria no fim. Cavani marcou um golaço de bicicleta para os donos da casa.

No grupo C, o Barcelona ampliou sua vantagem no primeiro lugar ao vencer o Borussia Mönchengladbach por 4 x 0, com três gols de Arda Turan e um de Messi. Já o Manchester City, em casa empatou em 1 x 1 com o Celtic. Os escoceses saíram na frente com Roberts, mas Iheanacho empatou para o time inglês.

Por fim, no grupo D, o Atlético de Madri perdeu os 100% de aproveitamento ao ser derrotado pelo Bayern, em Munique, por 1 x 0, com um gol de cobrança de falta de Lewandowski. Mesmo assim, o Atlético ficou com o primeiro lugar do grupo. O Bayern é o segundo classificado da chave.

VEJA COMO FOI A ÚLTIMA RODADA DA PRIMEIRA FASE DA LIGA DOS CAMPEÕES DOS GRUPOS DE A A D

Grupo A

(2) Basel-SUI 1 x 4 Arsenal-ING (14)(12) PSG-FRA 2 x 2 Ludogorets-BUL (3)

Grupo B

(8) Benfica-POR 1 x 2 Napoli-ITA (11)(5) Dynamo de Kiev-UCR 6 x 0 Besiktas-TUR (11)

Grupo C

(15) Barcelona-ESP 4 x 0 Borussia Mönchengladbach-ALE (5)(9) Manchester City-ING 1 x 1 Celtic-ESC (3)

Grupo D

(12) Bayern de Munique-ALE 1 x 0 Atlético de Madri-ESP (15)(2) PSV-HOL 0 x 0 Rostov-RUS (5)