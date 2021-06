Bélgica vence Rússia com facilidade na estreia da Eurocopa

A Bélgica confirmou seu favoritismo e venceu a Rússia por 3 a 0, em jogo da primeira rodada do grupo B da Eurocopa. A partida, que aconteceu em solo russo, em São Petersburgo, neste sábado, 12, contou com gols de Romelu Lukaku, duas vezes, e Thomas Meunier. O atacante, que atua com Christian Eriksen na Inter de Milão, na Itália, dedicou os seus tentos ao meia.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Na próxima rodada, a Bélgica enfrenta a Dinamarca, em Copenhague, na quinta-feira, 17. Já a Finlândia encara a Rússia, na quarta-feira, 16, em São Petersburgo.

Na partida, os belgas abriram o placar aos 9 minutos do primeiro tempo. Dries Mertens lançou a bola na área e contou com uma falha de Andrey Semyonov, que deixou Romelu Lukaku livre para marcar. Na comemoração, o atacante correu até a câmera da transmissão e dedicou o gol a Christian Eriksen, que desmaiou em campo mais cedo neste sábado e precisou ser reanimado: “Chris, Chris, eu te amo”, disse Lukaku.

Já aos 33 minutos da etapa inicial, Thomas Meunier ampliou para a Bélgica. Depois de cruzamento de Thorgan Hazard, o goleiro Anton Shunin espalmou para o lateral, que aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede.

No segundo tempo, aos 42 minutos, a Bélgica cravou a vitória contra a Rússia. Dennis Praet fez uma ótima jogada e tocou para Lukaku, que, sozinho, tocou no canto esquerdo do goleiro adversário para fazer o terceiro.