Bélgica é líder isolada de novo ranking da Fifa; Brasil está em 3º

A Fifa divulgou seu ranking de seleções referente ao mês de outubro nesta quinta-feira, com a Bélgica na primeira colocação de forma isolada. Antes, a equipe dividia a liderança com a atual campeã do mundo França, que caiu para segundo. O Brasil permanece na terceira posição.

Vice-campeã mundial, a Croácia está na quarta colocação, seguida da Inglaterra, que ultrapassou o Uruguai. A Colômbia passou a Argentina e a Alemanha, campeã do mundo em 2014, perdeu duas posições e agora é a 14ª colocada.

Gibraltar, que conquistou sua primeira vitória em competição oficial na última Data Fifa, ao vencer a Armênia por 1 a 0 na Liga das Nações, foi o time que mais subiu, ganhando oito posições e assumindo o 190° lugar.

Veja o top-20 do Ranking da Fifa