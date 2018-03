Bebeto de Freitas morre após passar mal no CT do Atlético-MG

Bebeto de Freitas, nome de destaque da história do vôlei nacional e dirigente do Atlético Mineiro, morreu nesta terça-feira, aos 68 anos, após passar mal e sofrer um ataque cardíaco na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. A morte foi confirmada pelo prefeito da capital mineira e e ex-presidente atleticano Alexandre Kalil e posteriormente pelo clube, em nota no site.

Um helicóptero e duas ambulâncias chegaram ao centro de treinamento, mas Bebeto de Freitas não resistiu. Ele atuava como diretor de administração e controle do Atlético e havia participado do lançamento oficial do time de futebol americano do Galo.

Bebeto foi jogador de vôlei e disputou as Olimpíadas de Munique-1972 e Montreal-1976. Ganhou mais destaque como treinador da “geração de prata”, ao dirigir a seleção brasileira vice-campeã dos Jogos Olímpicos de Los-Angeles-1984. Quatro anos mais tarde, também dirigiu o time nos Jogos de Seul-1988. Teve ainda grande sucesso como treinador de vôlei na Itália, por clubes e pela seleção local.

Bebeto também teve longa carreira como dirigente de futebol, no Atlético Mineiro e também no Botafogo, seu clube do coração, do qual foi presidente entre 2003 e 2008. Além do cargo no Atlético, Bebeto de Freitas era secretário municipal de Esporte e Lazer de Belo Horizonte desde que Alexandre Kalil assumiu a prefeitura, em 2017.