Bayern goleia, conta com tropeço do Leipzig e conquista título do Alemão

O Bayern de Munique garantiu o título do Campeonato Alemão com duas rodadas de antecedência. Neste sábado, 8, o time bávaro goleou o Borussia Monchengladbach por 6 a 0, pela 32ª rodada da competição, em casa, e ainda contou com o tropeço do RB Leipzig para garantir o troféu.

O placar foi construído ainda na etapa inicial, quando o time mandante abriu 4 a 0, com gols de Lewandowski, duas vezes, Muller e Coman. No segundo tempo, a vantagem foi ampliada com mais um de Lewandowski e outro de Sané.

O grande nome da partida foi Robert Lewandowski, que marcou três gols e se aproximou do recorde de Gerd Muller, como maior artilheiro de uma única temporada na história do Campeonato Alemão. Na temporada 1971/72, o alemão marcou 40 gols. Na atual, o polonês já balançou a rede 39 vezes e ainda faltam dois jogos para o fim da temporada.

Pouco antes do jogo, a equipe comandada por Hans Flick já tinha garantido o troféu com a derrota do RB Leipzig para o Dortmund por 3 a 2. Na partida, Reus abriu o placar e Sancho ampliou para o Dortmund. Klostermann e Olmo empataram para o Leipzig, mas o time da casa garantiu a vitória no fim, com mais um de Sancho.

Para finalizar a competição, o Bayern entra em campo no próximo sábado, 15, contra o Freiburg, às 10h30, e, por fim, no sábado, 22, contra o Augsburg, às 10h30. Já o Monchengladbach, nos mesmos dias e horários, encara o Stuttgart e o Werder Bremen, na sequência.

