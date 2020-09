Band anuncia que transmitirá o Campeonato Italiano 2020/2021

O Campeonato Italiano está de volta à Band. A emissora paulista, que foi pioneira em transmissões esportivas internacionais nas décadas de 80 e 90, confirmou nesta segunda-feira, 7, que chegou a um acordo para transmitir a temporada 2020/2021 da Série A.

A Band transmitirá um jogo por semana, geralmente aos sábados na TV aberta, e outros no Band Sports, seu braço esportivo na TV a cabo. O Campeonato Italiano começa dia 19 de setembro com Fiorentina x Torino, às 13h (de Brasília). A Juventus, de Cristiano Ronaldo, buscará um impressionante decacampeonato consecutivo em 2021.

A última vez que a Band mostrou o Campeonato Italiano foi em 2008, época em que Kaká vivia seu auge no Milan. Nos últimos anos, a Série A ficou fora da TV na maior parte do tempo (o aplicativo de streaming DAZN detinha os direitos de transmissão e chegou a repassá-lo à RedeTV por um curto período).

A Band, que no passado foi conhecido como o “canal do esporte” na voz de Luciano do Valle, vem retomando seus investimentos no setor. Transmite atualmente o Brasileirão feminino, a Fórmula Indy, as finais da NBA, e recentemente comprou os direitos do Campeonato Russo.

