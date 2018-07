O atacante francês Kylian Mbappé, 19 anos e seis meses de idade, se tornou, com o gol anotado na partida contra a Croácia – fez o quarto na vitória por 4 a 2 -, o segundo jogador mais jovem a fazer um gol em final de Copa do Mundo.

Mais novo que ele, apenas Pelé, que aos 17 anos e oito meses, anotou dois gols no triunfo do Brasil sobre a Suécia por 5 a 2 na final do Mundial de 1958, o primeiro título mundial conquistado pela seleção brasileira.

Mbappé já havia se tornado o terceiro jogador sub-20 (com menos de 20 anos de idade) a disputar uma decisão de Copa do Mundo. Além de Pelé, o lateral italiano Giuseppe Bergomi entrou em campo na final contra a Alemanha no Mundial da Espanha, em 1982, com 18 anos e seis meses de idade.

Mbappé já havia igualado um feito de Pelé ao se tornar o segundo adolescente a marcar dois gols em uma Copa do Mundo, na vitória por 4 a 3 sobre a Argentina, pelas oitavas de final. Na ocasião, o brasileiro postou uma mensagem para o francês no Twitter. “Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o Brasil”, escreveu. Mbappé não chegou a enfrentar o Brasil, que foi eliminado do Mundial pela Bélgica – que depois seria eliminada pelos franceses.

Questionado sobre o feito, Mbappé minimizou. “É uma honra ser o segundo jogador depois de Pelé, mas vamos colocar em contexto: Pelé é de outra categoria. Mas é bom entrar nesta esfera de jogadores que marcam em jogos de mata-mata”, afirmou.