Atlético de Madri denuncia Barça na Fifa por assediar Griezmann

O Atlético de Madri confirmou nesta terça-feira que denunciou o Barcelona junto à Fifa, por causa dos “reiterados contatos” do clube catalão com o atacante francês Antoine Griezmann.

A diretoria do Atlético entende que o assédio do rival ao camisa 7, que renovou contrato recentemente, até 30 de junho de 2022, não poderia acontecer, pois Griezmann tem vínculo de longa duração.

O Atlético também destaca que os dois clubes são concorrentes no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei, o que agravaria a situação.

No último domingo, o diretor de Relações Institucionais e Esportivas do Barcelona, Guillermo Amor, não negou a realização de reunião entre o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, com representantes de Griezmann, veiculada pelo jornal “Mundo Deportivo“.

“Pode ser que tenha acontecido algo”, disse o dirigente. A Fifa confirmou que recebeu a queixa do Atlético, mas se recusou a comentar a respeito.