Arsenal triplicará salário de Martinelli para afugentar Real Madrid

Há um ano, Gabriel Martinelli disputava a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Ituano; hoje, aos 18, é uma das sensações do Campeonato Inglês jogando pelo Arsenal e desperta o interesse de gigantes como o Real Madrid. Para afugentar a concorrência, o clube de Londres decidiu triplicar o salário do jovem atacante brasileiro, de acordo com informações do diário britânico Daily Mail.

Comprado em junho por 6,3 milhões de libras (cerca de 34 milhões de reais, pela cotação atual) junto ao clube de Itu, Martinelli já marcou 10 gols em 21 jogos pelo Arsenal nesta temporada. De acordo com o jornal, o ótimo início na Europa já elevou seu valor de mercado a aproximadamente 50 milhões de libras (275 milhões de reais).

Por isso, o Arsenal decidiu triplicar o salário de Martinelli, de 10.000 libras (55.000 reais) semanais para 30.000 libras (165.000 reais). Ele receberia, portanto, o equivalente a 660.000 reais mensais, salário equivalente ao dos maiores craques do futebol brasileiro, mas ainda bem abaixo do padrão europeu. Seu contrato com o Arsenal vai até 2024.

Martinelli, nascido em Guarulhos (SP) e com passagens pelas categorias de base do Corinthians, marcou um bonito gol no empate em 2 a 2 entre Arsenal e Chelsea, em Stamford Bridge, na última terça-feira 21. Integrantes da comissão técnica da seleção brasileira estiveram no estádio para observá-lo. Martinelli já atuou pelas seleções de base do Brasil, mas pode também optar por jogar pela Itália, pois possui dupla nacionalidade.

Real quer evitar novo ‘caso Neymar’

O fato de ter deixado escapar a contratação de Neymar, que chegou a fazer testes na capital espanhola ainda adolescente e, anos depois, optou pelo rival Barcelona, parece ainda assombrar o presidente Florentino Pérez, do Real Madrid.

Nos últimos anos, o maior campeão europeu vem investindo pesado na contratação de jovens talentos brasileiros. O primeiro a chegar foi Vinícius Júnior, do Flamengo; em seguida vieram Rodrygo, do Santos, e mais recentemente o também rubro-negro Reinier. Todos assinaram assim que completaram a maioridade. De acordo com jornais europeus, além de Martinelli, o clube também monitora o atacante Lincoln, reserva do Flamengo, de 19 anos.