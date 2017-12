Arouca é confirmado como reforço do Atlético-MG

Durante a primeira entrevista coletiva do novo presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, na manhã desta quinta-feira, o volante Arouca, que estava no Palmeiras, foi confirmado como reforço do clube para 2018, com contrato de empréstimo até o final da próxima temporada.

O diretor de futebol, Alexandre Gallo, efetivado logo após a eleição, foi quem fez a confirmação. “Sim, o Arouca é uma realidade, já tem contrato assinado com a gente. A gente acredita muito nele, no seu potencial. Ele iniciou com o Oswaldo e quer muito e vai entrar muito para o Atlético”, destacou Gallo, em referência ao técnico Oswaldo de Oliveira, com quem Arouca trabalhou no Fluminense, Santos e Palmeiras.