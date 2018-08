Após saída de Iniesta, Messi se torna o novo capitão do Barcelona

Lionel Messi será o capitão do Barcelona na temporada 2018/2019. Nesta sexta-feira, o clube catalão anunciou que o argentino será o responsável por utilizar a braçadeira nos compromissos da equipe, em substituição a Andrés Iniesta, que foi para o Vissel Kobe, do Japão.

O critério para selecionar o capitão da equipe é baseado no tempo de clube e liderança dentro de campo. Messi, com 12 anos de clube, era o segundo capitão do Barcelona. Além de Iniesta, a faixa de capitão foi utilizada em temporadas por ídolos da equipe, como Carles Puyol e Xavi Hernández.

🔵🔴 Four Barça captains for this season: all from La Masia! 1⃣ Messi

2⃣ Sergio

3⃣ @3gerardpique

4⃣ @SergiRoberto10 https://t.co/3ZPXmJr6Ub — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 10, 2018

O volante Sergio Busquets, que tem dez anos de clube, se tornou o segundo capitão. Em seguida estão o zagueiro Gerard Piqué (com quase dez anos), e o lateral Sergi Roberto, com oito. O Barcelona estreia no domingo, às 17h (de Brasília), contra o Sevilla, pela Supercopa da Espanha.