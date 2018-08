Allianz Parque e Morumbi estão prontos para receber jogos da Copa América

A Conmebol vai anunciar nos próximos dias os dois estádios que serão sede da Copa América de 2019 na cidade de São Paulo. Allianz Parque, do Palmeiras, e Morumbi, do São Paulo, deverão receber juntos até cinco jogos da competição, que será realizada entre 7 e 30 de junho. A Arena Corinthians também era candidata, mas na última semana o presidente do clube, Andrés Sanchez, recusou ser sede por considerar ser pouco lucrativo.

Porto Alegre também deverá ter duas sedes: Arena do Grêmio e Beira-Rio, do Internacional. As outras cidades terão um estádio cada: Belo Horizonte (Mineirão), Salvador (Fonte Nova) e Rio de Janeiro (Maracanã).

A Conmebol afirma que ainda não tem definições sobre a tabela ou sedes, mas prevê organizar o sorteio dos grupos no fim deste ano, entre novembro e dezembro. A Copa América terá a presença dos dez países da América do Sul e mais os convidados Japão e Catar. Serão 26 partidas em todo o torneio.

Custo

A Conmebol não quer fazer grandes investimentos na Copa América. Possíveis obras, por exemplo, serão de responsabilidade dos gestores dos estádios. A entidade apenas admite investir cerca de 200.000 reais em cada sede para o “envelopamento” das arenas, com adesivos, banners e imagens padronizadas em todos os locais de jogos, como já é feito em eventos como a Copa do Mundo. A adoção de uma identidade visual será uma das novidades nesta edição.