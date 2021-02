Al Ahly bate time de Dudu e está na semifinal do Mundial de Clubes

A segunda semifinal do Mundial de Clubes está definida. O Al Ahly, do Egito, venceu o time da casa, o Al Duhail, por 1 a 0, no Education City Stadium, em Al Rayyan, no Catar, e se classificou para enfrentar o campeão europeu Bayern de Munique. O gol foi marcado por Hussein El Shahat aos 30 minutos do primeiro tempo em chute de fora da área.

A partida chamou a atenção do torcedor do Palmeiras, apesar de ser um confronto do outro lado da chave do Mundial de Clubes. O atacante Dudu, emprestado ao time do Catar, esteve em campo durante os noventa minutos, mas não conseguiu ajudar sua equipe a se classificar. O meia-atacante Edmilson Junior, nascido na Bélgica e naturalizado brasileiro, e o volante Luiz Ceará, foram os outros brazucas em campo pelo lado do Al Duhail.

O classificado Al Ahly tem história na competição. É a segunda equipe com mais participações no Mundial de Clubes (2005, 2006, 2008, 2012, 2013 e 2020), atrás do Auckland City, da Nova Zelândia, que desistiu de disputar a atual edição para seguir com a quarentena obrigatória do país.

Mais cedo, o outro jogo das quartas de final do Mundial de Clubes definiu o Tigres como o adversário do Palmeiras na semifinal. O duelo entre brasileiros e mexicanos será no domingo, 7, no Education City Stadium, em Al Rayyan. Já o confronto entre Bayern de Munique e Al Ahly acontece na próxima segunda-feira, 8, no Ahmad Bin Ali Stadium, novamente em Al Rayyan, às 15 horas (horário de Brasília).