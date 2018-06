Aeroporto da Madeira substitui a estátua de Cristiano Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo tem um novo busto no aeroporto da Madeira – na cidade de Funchal, Ilha da Madeira –, que tem o seu nome. Houve uma substituição, na última sexta-feira, do antigo, que virou motivo de piada por não se parecer com o jogador. O pedido teria partido de pessoas próximas ao jogador do Real Madrid e da seleção portuguesa. “Este busto é muito melhor que o outro, todo mundo pensa assim”, declarou Hugo Aveiro, irmão do jogador que venceu cinco vezes o prêmio Bola de Ouro, ao Diário de Notícias de Madeira. “Um escultor espanhol ofereceu o novo busto (…) e então decidimos fazer a troca”, disse.

O primeiro busto foi apresentado em março de 2017 durante a cerimônia organizada para rebatizar o aeroporto em homenagem ao atleta nascido em Funchal, capital deste arquipélago português. Objeto de críticas e piadas, a escultura produzida pelo artista local e autodidata Emanuel Santos foi substituída de maneira discreta na madrugada de quinta-feira para sexta-feira pelos funcionários do Museu CR7, administrado pela família do jogador. “O Museu CR7 nos solicitou a troca do busto em homenagem ao atleta e nós consideramos oportuno”, confirmou o diretor do aeroporto da Madeira, Duarte Ferreira.

Disputando a Copa do Mundo com a seleção de Portugal, Cristiano Ronaldo ainda não definiu se seguirá no Real Madrid para a próxima temporada. O jogador tem contrato com o clube até 2021, mas deu indícios de que estaria de saída, após a conquista da Liga dos Campeões sobre o Liverpool.