Advogado de Najila: ‘Neymar se complicou ainda mais em depoimento’

A modelo Najila Trindade tem um novo advogado na acusação de estupro contra Neymar. Cosme Araújo Santos, criminalista da Bahia, assumiu o caso oficialmente nesta sexta-feira, 14, e afirmou que o atacante do Paris Saint-Germain se complicou ao confessar, em depoimento prestado na última quinta, que bateu na modelo a pedidos dela.

“Na minha opinião, ele se complicou ainda mais ao confessar que bateu a pedido dela. Por que temos de acreditar na palavra dele contra a palavra de uma pessoa que foi lapeada na pancada? Por que a palavra dela tem menos valor do que a dele? Por que ele é famoso e tem dinheiro? Por que ele pega duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, parecendo um popstar, um papa? Se for por isso, para mim não tem Justiça. O que nós buscamos é a verdade. Não podem tentar desqualificar uma moça humilde, do interior da Bahia, de família pobre e que vive uma vida comum. Só por ser uma mulher bonita, eles acham que pode ser usada como objeto”, disse o advogado .

Amigo do pai de Najila, que mora na Bahia, Cosme Araújo Santos é o quarto advogado a assumir o caso pelo lado de Najila. José Edgard Bueno, Yasmin Abdalla e Danilo Garcia de Andrade deixaram a defesa da modelo anteriormente. O primeiro advogado afirmou que Najila não havia mencionado estupro nas conversas, apenas agressão. Yasmin Abdalla assumiu o caso, mas decidiu apenas oferecer apoio pessoal e indicou Danilo Garcia, especialista na área, que deixou o caso alegando que havia sido acusado pela própria modelo de roubar um tablet e, por quebra de confiança, não poderia continuar no caso. O objeto é peça importante na investigação, pois armazenaria imagens do segundo encontro com Neymar que foram gravadas pela modelo.

Cosme está tentando adiar dois julgamentos dos quais vai participar para marcar sua viagem a São Paulo, o que deve acontecer na semana que vem. Ele afirma que ainda não teve acesso ao inquérito e que também não viu o vídeo de sete minutos que teria imagens do segundo encontro entre Neymar e Najila. “Eu não poderia ver porque estou entrando no caso agora. Ontem, ela assinou a procuração. Não tive acesso a nenhum inquérito. Posso adiantar que existem fortes indícios de que alguém ganhou dinheiro usando o nome dela, afirmou.