Advogado da esposa do goleiro Jean aguarda aval para ingressar com ações

O advogado contratado por Milena Bemfica, esposa do goleiro Jean, do São Paulo, diz que aguarda a chegada de sua cliente ao Brasil para entrar com ações judiciais referentes às agressões sofridas por ela em viagem de férias aos Estados Unidos. Na última quarta-feira 18, Milena postou um vídeo logo após recebido de Jean oito socos no rosto. A polícia de Orlando, na Flórida, foi chamada ao hotel onde o casal estava hospedado com suas duas filhas, de 3 e 5 anos, e comprovou a versão da esposa do jogador. Jean foi preso e solto no dia seguinte, sem a necessidade do pagamento de fiança.

Gabriel Bomfim, advogado baiano, disse que já conversou com Milena sobre o ocorrido, bem como os pais da ex-dançarina, e que está aguardando o aval de sua cliente para entrar na justiça com uma série de pedidos: entre eles o pedido de guarda das filhas, pensão alimentícia e uma indenização pela agressão do goleiro do clube paulista. “Ela me deu o sinal verde de produzir todas as ações que eu orientei”, disse Bomfim, que confirmou que Jean e Milena estão juntos há seis anos em regime de união estável.

O representante legal de Milena disse que ela deve ficar em Salvador, cidade onde moram seus pais. Ainda segundo sua cliente, esta teria sido a primeira vez que Jean a agrediu fisicamente. “Mas a Lei Maria da Penha especifica os vários tipos de violência que podem ocorrer: financeira, psicológica e, claro, a violência física. Pela nossa tese, nada impede que ele (Jean) pode ser julgado aqui no Brasil”, afirma Gabriel Bomfim.

Embora a Justiça americana tenha determinado, como condição de sua soltura, que Jean não pode ter contato com Milena, a defesa da mulher do jogador repetirá o mesmo pedido em solo brasileiro. Ele ainda que foi procurado por um advogado que se disse representante do goleiro sobre a possibilidade de antecipar o regresso de Milena e das filhas do caso.