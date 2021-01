Abel quer imposição do Palmeiras na final e estuda volta de Felipe Melo

RIO DE JANEIRO – O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, externou na coletiva de imprensa desta sexta-feira, 29, no Maracanã, ter uma preocupação para a final da Libertadores contra o Santos, marcada para sábado, às 17h (de Brasília). O português disse que espera por fidelidade dos jogadores à “identidade” de jogo construída em seu trabalho até aqui.

“Temos que ficar em primeiro por nós próprios. Lutar mais do que o adversário, que merece todo o respeito pelo trabalho que fez durante todo o processo. Temos que ser fiéis à nossa identidade, à nossa forma de atacar e defender. O que tem que ficar é a nossa base. Claro que do outro lado estará um adversário que quer ganhar tanto quanto nós, mas o que tem que contar é a imposição do nosso jogo quando tivermos a bola e a nossa capacidade de defender quando não tivermos. Nosso objetivo é chegar e ganhar”, disse o treinador.

Abel citou ainda a final como uma oportunidade e falou que “não alteraria processos” dentro de sua filosofia pelo título. “Amanhã é uma oportunidade que nós temos. Não vamos alterar nossos processos, aquilo que acreditamos e aquilo que nos trouxe até aqui”.

Durante a entrevista, o comandante palmeirense não escondeu a emoção por poder chegar a uma decisão no estádio, citando o Maracanã como “templo do futebol”. O treinador também afirmou ainda ter dúvidas sobre o retorno do volante Felipe Melo, recém-recuperado de uma fratura no tornozelo esquerdo. O jogador só retornou na derrota por 2 a 1 para o Ceará, no último dia 24, pela 32ª rodada do Brasileiro.

“Sobre o Felipe Melo, tenho sido honesto com vocês. É o jogador com mais títulos aqui, muito importante, que nos ajuda dentro e fora do campo. Amanhã ele vai poder nos ajudar. Se vai ser de início, ou entrar, eu ainda vou decidir, mas vai nos ajudar muito. Farei tudo o que puder para acrescentar mais esse jogador junto com aqueles que temos”, explicou Abel.

O Palmeiras acaba de realizar o reconhecimento do gramado do Maracanã e agora segue para o estádio Nilton Santos para a última atividade antes da decisão. O Santos também fará um leve trabalho no palco da final. O técnico Cuca e o volante Alison, recuperado de Covid-19, concederão entrevistas ainda nesta sexta-feira.

Abel também deixou em aberto a escalação de Rony e Willian no ataque. O primeiro soma 12 participações diretas em gols na Libertadores, com cinco gols e sete assistências. “Rony tem sido chamado a jogar na ponta ou centroavante, nos dá um jogo vertical, velocidade, ajuda a defender, assim como Willian. São dois jogadores com características diferentes, mas com grande desempenho”, analisou.