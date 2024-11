Edinho Silva: “O PT deve ser humilde”

É difícil passar um dia em que Edinho Silva, 59 anos, não fale com Lula, de quem é pessoa da mais alta confiança. Tanto assim que o presidente o tem como preferido (e não esconde isso) para suceder Gleisi Hoffmann no comando do PT, na eleição prevista para o início de 2025. Há quase quatro décadas na sigla, ex-vereador e ex-deputado estadual, o agora prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, que cumpre as últimas semanas de seu quarto mandato sem deixar sucessor (sua candidata acabou derrotada pelo rival bolsonarista), foi conquistando espaço em meio à fogueira das vaidades petistas pelo perfil conciliador, capaz de tecer acordos e fazer a poeira baixar quando o caldeirão ferve, como nos sombrios tempos do mensalão. Sociólogo de formação, ele também esteve à frente da Secretaria de Comunicação durante as turbulências do governo Dilma Rousseff. Se de fato tiver o leme do partido nas mãos, uma de suas duras missões será tentar unir as diversas fileiras da agremiação em torno da pauta econômica e pavimentar o caminho para a reeleição de Lula. “Também precisamos nos reconectar à classe trabalhadora”, avaliou na entrevista concedida a VEJA.

Por que o PT foi tão mal nas últimas eleições? O discurso antissistema, predominante na direita, chegou às camadas mais populares porque o poder de compra de seus integrantes vem sendo corroído. As pessoas vão ao supermercado e não conseguem mais encher o carrinho. A verdade é que o crescimento de 3% do PIB previsto para este ano, o avanço na renda e a queda do desemprego não têm se refletido em melhorias de vida para essa fatia tão numerosa da classe média. E o PT precisa ter humildade para ouvir o que a população não está apenas dizendo, mas gritando.

A questão se restringe à economia? Não é só isso. Observamos um movimento do eleitorado na direção de posições mais conservadoras. Tudo o que é identificado como parte do sistema passou a ser rechaçado — um fenômeno, aliás, detectado mundo afora, consequência ainda da crise econômica de 2008, comparável em gravidade à de 1929. Toda essa insatisfação abre espaço para o regresso de uma agenda racista, xenofóbica e antiglobalização, que acreditávamos ter sido deixada para trás no cenário pós-Segunda Guerra.

Mesmo assim, o PT voltou ao poder em 2022, derrotando justamente esse projeto. Por que não foi bem-­sucedido agora? Em 2020, houve a pandemia, que fez o sentimento antissistema arrefecer. A defesa do Estado e das instituições passou ali a ser liderada pela centro-esquerda e uniu o Brasil em torno do interesse comum de combate ao vírus. A polarização deu então uma breve suavizada. Esse Fla-Flu político, como num Maracanã lotado com as torcidas se xingando, só interessa ao outro lado.

Mas não foi o próprio PT que apostou na polarização contra bolsonaristas nos casos em que a disputa municipal seguiu para o segundo turno? Se apostou, errou. Só conseguimos eleger o Lula quando furamos a bolha e conquistamos parte do eleitorado do Bolsonaro. A questão é que depois, no governo, não avançamos aí.

Afinal, o PT deixou de falar à classe trabalhadora? É inegável que tem havido dificuldades. O PT nasceu do movimento sindical, só que hoje o mundo é outro: há uma imensa parte dos trabalhadores que não está em regime CLT, mas atuando como PJ ou MEI, e não quer ser formalizada. Esse grupo ascendente, de gente que vive de novos serviços que foram aparecendo, votou contra nós nas periferias por não se sentir contemplado por aquilo que temos a oferecer.

Uma ala da esquerda tem classificado essas pessoas como “pobres de direita”, apontando uma contradição no fato de a classe trabalhadora aderir ao liberalismo. Concorda? Se formos estigmatizá-los, cometeremos outro terrível erro. O que esse jovem quer ouvir é: “Eu sei como sinalizar caminhos para você crescer”. As pessoas têm o natural desejo de se desenvolver e alcançar a estabilidade. É justamente esse público que a igreja atrai. Não adianta a gente criticar a teologia da prosperidade, porque ela fornece uma resposta concreta para essa classe média baixa.

A defesa de pautas identitárias, com pouca aderência nesse eleitorado, atrapalha a esquerda? As lutas identitárias devem continuar porque representam um avanço do direito individual, mas só elas não vão nos reconectar com a sociedade. Embora seja um tema polêmico no PT, é crucial entender que há um grande distanciamento entre o Estado e a população. E a esquerda não tem apresentado uma proposta de reforma para promover essa tão necessária aproximação. A democracia representativa foi posta em xeque, gostemos disso ou não.

O PT deveria caminhar para o centro? O PT jamais vai fazer o giro para o centro. Quem tem essa expectativa pode esquecer. A atual realidade brasileira nos empurra rumo a nossas próprias bandeiras. É preciso ter a habilidade para entender que o grande inimigo no século XXI é o fascismo, o nacionalismo de direita, que se fortalece com a subida ao poder de líderes como Donald Trump, nos Estados Unidos. Mais do que nunca, devemos tecer no Brasil uma aliança no campo democrático.

Com tantas tensões entre o PT e partidos da base aliada, é possível pensar numa aliança desse patamar? De fato, as tensões existem e não dá para discordar disso. O presidente Lula, que tem uma elevada capacidade de leitura política, sabe que precisamos entrar em 2025 já com outra configuração. Do contrário, vai ser muito complicado para o PT. A pergunta que tem de ser feita é: vamos ou não construir uma aliança que garanta governabilidade e dê condições à reeleição? Caso haja mesmo uma reforma ministerial, que ela sirva para consolidar essa coalizão.

O pleito municipal demonstrou que algumas legendas da base, como União Brasil e PSD, são bastante competitivas. Por que se aliariam ao PT numa disputa nacional? Pela responsabilidade que têm, essas siglas querem instituições fortes, previsibilidade e a solidez da democracia.

Isso não soa demasiado utópico diante do manifesto que o PT acaba de assinar criticando o ajuste fiscal defendido pelo ministro Fernando Haddad? Em um governo de coalizão, não está errado o partido defender suas posições históricas, mas é também vital entender que temos responsabilidades nesse processo. O presidente da República e o ministro da Fazenda são ambos do PT. Considero essencial que se faça esse debate dentro do governo, para não fragilizar os envolvidos publicamente.

Gleisi Hoffmann errou ao permitir que o documento fosse assinado? Não acompanhei esse diálogo de perto, daí ser difícil opinar. Mas o desejável é que a discussão tivesse sido esgotada internamente.

Gleisi tem travado inúmeros embates com Haddad. Ela radicaliza demais? Não acho que a Gleisi tenha de abrir mão de suas convicções, mas não pode enfraquecer o ministro da Fazenda. Isso é tirar força do próprio governo.

Qual sua visão sobre a condução da política econômica? Para mim, o equilíbrio fiscal não deve ser uma bandeira da direita ou da esquerda. Se você não equaliza o orçamento, cria um problemão financeiro no futuro. Uma parte do corte de gastos é conjuntural, imposta pelo momento que atravessamos, enquanto a outra é estrutural. Precisamos refletir, por exemplo, sobre o modelo previdenciário e as desonerações de impostos, que não podem durar ad aeternum. Importante frisar que nossos fundamentos econômicos são sólidos. Corrigir o rumo não é difícil.

A PEC que propõe acabar com a jornada 6×1 (seis dias trabalhados versus um de descanso) é uma bandeira que o PT pretende encampar? É uma pauta legítima, que veio para ficar, fruto das transformações da base produtiva e da economia como um todo. O Brasil talvez não tenha condições de implantá-la de hoje para amanhã, mas vai na linha certa, no sentido de repensar a relação entre capital e trabalho. O governo e o Congresso não podem se fechar a isso.

Os críticos dizem que o PT fala o tempo todo em debate, mas anda sem projeto. Procede? Projeto de sociedade, nós temos, mas seria arrogância da minha parte dizer aqui que possuo todas as respostas para este mundo em franca mudança. É preciso, sim, melhorar nossas propostas e dialogar com os novos setores da sociedade brasileira.

O Supremo Tribunal Federal (STF) recém derrubou as acusações que pesavam contra José Dirceu. Ele deve ser integrado ao governo? Acredito que nem ele queira voltar, mas Dirceu está se reintegrando à política. O PT também não pode abrir mão de quadros como Ricardo Berzoini, João Vaccari e José Genoino, figuras históricas que, até outro dia, estavam alijados da vida partidária. O PT precisa ouvir essas lideranças, assim como é necessário que construa outras.

O fato de não se avistarem jovens lideranças petistas no horizonte tem a ver com o espírito centralizador de Lula? O presidente é o maior estimulador de novas lideranças e está, inclusive, muito preocupado com o processo de renovação do partido. Mas é claro que a palavra dele tem um peso imenso.

Lula errou ao escolher Guilherme Boulos, político do PSOL mais à esquerda do PT, para a disputa em São Paulo? Não. A aliança com o PSOL foi importantíssima em 2022. Boulos é uma das principais lideranças que surgiram no país nos últimos dez anos, assim como João Campos, o prefeito de Recife. Também precisamos olhar com carinho para Tabata Amaral.

Qual o futuro que vê para o PT depois de Lula? O Brasil não vai produzir outro Lula, pelo menos não no próximo século. O sucessor do presidente será o partido, e ele tem de estar forte, conectado com a sociedade e dialogando efetivamente com a realidade brasileira.

Há alguma chance de Lula não concorrer à reeleição em 2026? Ele tem todo o direito de fazer isso. Já se doou demais à vida pública brasileira. Mas conhecendo Lula tão bem, se a eleição fosse hoje, ele seria candidato com certeza.

Publicado em VEJA de 15 de novembro de 2024, edição nº 2919