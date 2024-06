Vulcão nas Filipinas entra em erupção e provoca 43 terremotos

O vulcão Kanlaon, no centro nas Filipinas, entrou em erupção durante 6 minutos na noite desta segunda-feira, 3, lançando uma nuvem de fumaça de 5 quilômetros de altura e provocando um “forte terremoto”.

O Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia (Phivolcs) registrou quarenta e três terremotos vulcânicos na segunda-feira e elevou o nível de alerta para 2 em uma escala de 5, indicando a possibilidade de novas erupções.

Perigo para saúde

A agência de sismologia alertou ainda para o perigo do contato com as partículas de cinzas e o odor sulfúrico. “Aconselhamos as pessoas a usarem máscaras para se protegerem das cinzas vulcânicas”, disse Teresito Bacolcol, chefe da agência estatal de sismologia.

Centenas de pessoas que moram num raio de 3 quilômetros do Monte Kanlaon receberam ordens do governo local para deixarem suas casas nesta terça-feira, 4.

“Se dirijam aos seus respectivos centros de evacuação, estejam vigilantes e preparem coisas importantes como água e comida”, disse José Chubasco Cardenas, prefeito da cidade de Canlaon, na província de Negros Oriental.

Impacto nas Filipinas

Mais de 60 voos foram cancelados devido à erupção, afetando cerca de 5 mil passageiros, de acordo com a Autoridade de Aviação Civil das Filipinas. O aeroporto internacional Bacolod-Silay retomou suas atividades na manhã desta terça-feira, mas os voos seguem com atrasos.

O Kanlaon é um dos 24 vulcões ativos das Filipinas e fica situado na ilha Negros, a quarta mais populosa do arquipélago. Ele entrou em erupção pela última vez em dezembro de 2017.