‘Vou aceitar o resultado’, diz Biden sobre condenação do filho

Em sua primeira declaração desde a condenação de seu filho Hunter Biden por porte ilegal de arma, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 11, que irá aceitar a decisão do júri e respeitará “o processo judicial enquanto Hunter considera um recurso”.

Na breve fala, o presidente ressaltou ter orgulho do filho por ter superado uma luta contra o vício em drogas. Hunter foi considerado culpado por ter mentido sobre uso de drogas para comprar ilegalmente uma arma, marcando a primeira vez que um familiar imediato de um presidente foi considerado culpado de um crime durante o mandato do seu pai, embora os seus crimes sejam anteriores ao mandato de Joe Biden como presidente.

“Como disse na semana passada, sou o presidente, mas também sou pai. Jill e eu amamos nosso filho e estamos muito orgulhosos do homem que ele é hoje. Muitas famílias que tiveram entes queridos lutando contra o vício entendem o sentimento de orgulho ao ver alguém que você ama sair do outro lado e ser tão forte e resiliente na recuperação”, disse Biden.

Hunter Biden pode pegar até 25 anos de prisão e uma multa de até US$ 750.000 na sentença, embora provavelmente receba muito menos do que o máximo como réu primário.

Continua após a publicidade

O processo

A decisão, tomada de forma unânime pelos membros do júri, diz respeito à acusação de três crimes decorrentes de quando Hunter mentiu em formulários federais para comprar uma arma em 2018 ao afirmar que não tinha nenhum vício em drogas.

No EUA, quando uma pessoa compra uma arma, ela deve preencher um formulário do Escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos do governo federal e responder diversas perguntas. Ao preencher o papel, Hunter teria mentido quando foi perguntado se ele era “usuário ilegal ou viciado em” drogas ilegais. Também é proibido possuir uma arma caso esteja abusando de substâncias químicas.

Os promotores afirmaram que assim que Hunter comprou a arma, ele enviou uma mensagem à viúva de seu irmão, Kathleen Buhle, afirmando que estava esperando um traficante para comprar drogas.

Continua após a publicidade

Eleições presidenciais

O processo ocorre após um fracasso de um acordo com os promotores para evitar um julgamento que se tornaria em um espetáculo devido a proximidade das eleições de 2024. Hunter se declarou inocente e argumentou que estava sendo alvo injusto do Departamento de Justiça depois que os republicanos afirmaram o então extinto acordo judicial era um tratamento especial para o filho do presidente democrata. Caso seja condenado, ele pode pegar até 25 anos de prisão.

O julgamento também acontece alguns dias depois que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, foi condenado por 34 crimes em Nova York por fraude contábil ao ocultar um pagamento de US$ 130 mil para comprar o silêncio da atriz pornô Stormy Daniels nas eleições de 2016. Apesar dos dois casos não estarem relacionados, ambos os tribunais se tornaram centro das atrações devido a corrida eleitoral. O filho de Joe Biden também vai enfrentar um julgamento na Califórnia em setembro, onde é acusado de não pagar US$ 1,4 milhão em impostos.

Em resposta à condenação de Hunter, a campanha de Trump alegou que o julgamento “nada mais foi do que uma distração dos crimes reais da família criminosa Biden”.

Continua após a publicidade

“O reinado do tortuoso Joe Biden sobre o Império Criminal da Família Biden chegará ao fim em 5 de novembro (…) Quanto a Hunter, desejamos-lhe boa recuperação e assuntos jurídicos”, diz o texto publicado pela equipe do republicano.