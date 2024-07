‘Violência nunca é tolerável’, diz Biden em discurso no Salão Oval

Na noite deste domingo, 14 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez seu terceiro discurso desde a tentativa de assassinato contra o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump. Em uma fala de pouco mais de cinco minutos, realizada no Salão Oval, local reservado para declarações em momentos de crise e emergência, Biden abordou a gravidade da situação e fez um apelo à nação.

Reforçando sua solidariedade às vítimas do ataque, Biden condenou a violência, afirmando que “violência nunca é tolerável”. Em um discurso ponderado, ele destacou os riscos da polarização política, mencionando a tentativa de ataque como um exemplo dos perigos que essa divisão pode trazer. Biden relembrou o episódio grave de violência no Capitólio e enfatizou que diferenças políticas devem ser resolvidas nas urnas, e não com armas.

O presidente pediu aos americanos que diminuíssem a temperatura política. “O tiroteio contra Trump nos pede que demos um passo para trás”, disse Biden, ressaltando que, felizmente, Trump não ficou gravemente ferido. Ele alertou: “Não podemos permitir que essa violência seja normalizada. A retórica política neste país ficou muito acalorada. É hora de esfriar. Todos nós temos a responsabilidade de fazer isso”.

Essa é a terceita vez que Biden usa o salão Oval desde que assumiu a presidência. Em outubro passado, Biden fez um discurso em horário nobre para comentar sobre os conflitos em Gaza e na Ucrânia. Em junho de 2023, ele discursou quando um acordo foi fechado com os republicanos para evitar uma violação do teto da dívida dos EUA.