Violência explode nos subúrbios de Paris após polícia matar suspeito

Bairros da periferia de Paris enfrentam momentos de tensão desde o fim de semana, com distúrbios de rua e vandalismo.

Os protestos tiveram início após um homem de 33 anos ser morto pela polícia durante uma blitz entre as cidades de Aulnay-sous-Bois e Sevran na tarde de sábado (26).

Em Sévran, oito veículos foram incendiados. Ao menos cinco pessoas foram presas pelos atos na região.

Também foram erguidas barricadas em Aulnay-Soud-Bois. De acordo com a polícia, 30 pessoas encapuzadas e armadas com barras de ferro forçaram o motorista e os passageiros de um ônibus a descer. Em seguida, incendiaram o veículo.

Os incidentes começaram na noite de sábado (26) para domingo (27). Cerca de dez pessoas foram detidas, segundo a polícia, por tentativa de incêndio e por jogar objetos contra policiais, que precisaram pedir reforços para conter os atos de vandalismo.

De acordo com as autoridades, o homem dirigia uma caminhonete roubada. No momento em que o carro parou no semáforo, o agente de segurança que integrava a blitz para que o suspeito abaixasse o vidro.

Em seguida, de acordo com relatos, ele atirou no motorista. As circunstâncias, porém, “ainda devem ser esclarecidas”, segundo comunicado emitido pelo procurador de Bobgny, Éric Mathais.

O homem foi baleado e acelerou, percorrendo ainda alguns metros. Ele bateu em vários carros estacionados.

De acordo com a Corregedoria da Polícia, a corporação abriu inquérito para analisar o caso.

O policial responsável pelo tiro está em estado de choque, e teve de ser hospitalizado.

