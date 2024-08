Venezuela registra apagão nacional e governo fala em ‘sabotagem’ da oposição

A capital da Venezuela, Caracas, e muitas outras regiões do país amanheceram sem energia elétrica nesta sexta-feira, 30, devido a um apagão nacional. Pelo menos 20 dos 24 estados venezuelanos foram atingidos pelo apagão no mesmo dia em que Edmundo González, oposicionista que disputou a presidência do país contra Nicolás Maduro, deve ser alvo de um mandado de prisão.

González foi convocado pela Procuradoria-Geral da Venezuela na quinta-feira 29 para prestar depoimento sobre o site em que a oposição divulgou o resultado das eleições, comprovando a vitória de seu candidato. O regime considerou o feito como propagação de informações enganosas e “falsificação de documentos”. O Ministério Público advertiu que se ele não comparecesse para depor — como fez nas outras duas audiências às quais foi convocado no último mês — até esta sexta-feira, será alvo de um “mandado de prisão.”

‘Sabotagem’ da oposição

O ministro da Comunicação do regime de Maduro, Freddy Ñánez, atribuiu o apagão a uma “sabotagem” organizada pelos líderes da oposição María Corina Machado e González.

“O que estamos completamente certos é que essa sabotagem elétrica que vivemos hoje faz parte do plano golpista que eles promovem e assumem. Não estou fazendo uma acusação levianamente”, disse Ñáñez em um discurso na emissora estatal VTV.

Ñáñez acusou ainda os oposicionistas de pedirem uma intervenção estrangeira “contra sua pátria”. “Eles subiram às plataformas deste país para chamar a Força Armada Nacional Bolivariana para desconhecer o governo legítimo constitucional e reeleito do presidente Nicolás Maduro, eles convocaram o povo a uma insurreição”, disse ele, referindo-se aos protestos contra a fraude eleitoral.

Continua após a publicidade

O recém-nomeado ministro do Interior, Justiça e Paz, Diosdado Cabello, também responsabilizou a oposição pelo problema, afirmando que “eles atacaram uma torre de transmissão”.

Cortes de energia

Apagões são frequentes na Venezuela há anos. Estimativas não oficiais indicam que o país registra cerca de 200 cortes de energia por dia.

Somente em 2023, o Observatório Venezuelano de Conflitos Sociais (OVCS) registrou 416 protestos relacionados a falhas na rede elétrica em todos os estados, incluindo Caracas, onde os cortes são menos frequentes.

O relatório anual do OVCS, publicado em fevereiro, destacou a crescente insatisfação dos venezuelanos com a falta de energia. Há denúncias diárias de pessoas comuns, comerciantes e servidores públicos sobre a interrupção do serviço e a deterioração de seus equipamentos eletrodomésticos devido aos apagões.