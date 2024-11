Venezuela dobra a aposta e critica postura do Itamaraty: ‘Se passa por vítima’

A Venezuela, por meio de seu Ministério de Relações Exteriores, voltou a criticar o Brasil neste sábado, 2. Em comunicado divulgado pelo ministro Yván Gil Pinto, o país respondeu à nota publicada pelo Itamaraty nesta sexta, e diz que o Brasil “tenta enganar a comunidade internacional, fazendo-se passar por vítima em uma situação onde claramente atuou como vitimizador”. O posicionamento representa mais um episódio em uma série de críticas entre os dois países, nos últimos dias. Até o momento, não houve nova manifestação brasileira.

No texto divulgado, o ministério acusa ainda o Itamaraty de uma “agressão descarada e grosseira” contra o presidente Nicolás Maduro, “as instituições e poderes públicos, assim como a sociedade venezuelana”. A postura, de acordo com o comunicado, representa “uma campanha sistemática e violatória dos princípios da Carta das Nações Unidas, como da soberania nacional e da autodeterminação dos povos”.

“O Governo Bolivariano exorta, mais uma vez, a burocracia do Itamaraty a desistir de se imiscuir em assuntos que dizem respeito apenas aos venezuelanos, evitando deteriorar as relações diplomáticas entre ambos os países, que devem adotar uma conduta profissional e diplomática respeitosa, tal como demonstrou a Venezuela por meio de sua política externa”, encerra o texto.

O posicionamento da Venezuela veio um dia depois de uma nota do Itamaraty, que criticou o “tom ofensivo” das recentes manifestações venezuelanas sobre o país. A nota afirmou, por exemplo, que medidas como chamar de volta o embaixador venezuelano em Brasília, Manuel Vadell, consistem em uma opção por “ataques pessoais” em substituição à diplomacia.

“A opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos, não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo ”, disse a nota.

A resposta da diplomacia brasileira também vem um dia depois que a Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou em suas redes sociais uma foto com a bandeira do Brasil na qual aparece a mensagem: “Quem se mete com a Venezuela se dá mal”. A imagem também tem a silhueta de um homem que lembra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas o rosto da figura foi escurecido na aparente tentativa de manter sua identidade ambígua.

“Nossa pátria é independente, livre e soberana. Não aceitamos chantagens de ninguém, nem somos colônia de ninguém. Estamos destinados a vencer”, dizia a legenda do post.