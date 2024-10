Vantagem de Kamala sobre Trump diminui e pesquisa mostra cenário ainda mais acirrado

A liderança da vice-presidente Kamala Harris sobre o ex-presidente Donald Trump na corrida à Casa Branca sofreu uma queda, de acordo com uma pesquisa de opinião Reuters/Ipsos publicada nesta terça-feira, 8. Se em 23 de setembro a democrata tinha seis pontos de vantagem, agora está apenas três pontos à frente do republicano: 46% a 43%.

Os entrevistados ouvidos na pesquisa classificaram a economia como o principal problema enfrentado pelo país. Cerca de 44% disseram que Trump tem a melhor abordagem para lidar com o crescente “custo de vida”, superior aos 38% que disseram o mesmo sobre Kamala.

Além disso, 53% dos entrevistados disseram concordar com a declaração de que “imigrantes que estão ilegalmente no país são um perigo para a segurança pública”, em comparação com 41% que discordam do discurso, amplamente ligado à campanha de Trump.

Apesar da queda, Kamala venceu Trump em cada uma das seis pesquisas eleitorais Reuters/Ipsos desde que entrou na disputa, no final de julho, com a desistência do presidente Joe Biden.

Continua após a publicidade

Pesquisas x Sistema eleitoral

Embora as pesquisas nacionais sejam úteis para medir a popularidade dos candidatos, elas podem não ser um indicador preciso do resultado final das eleições presidenciais nos EUA. Isso se deve ao sistema do Colégio Eleitoral, que distribui 538 votos entre os estados de acordo com o tamanho de sua população.

Para vencer, um candidato precisa garantir 270 desses votos, mas como a maioria dos estados costuma apoiar o mesmo candidato, a eleição costuma ser decidida pelos swing states — Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte —, onde as preferências se alternam entre os partidos.

A pesquisa Reuters/Ipsos entrevistou 1.272 adultos, incluindo 1.076 eleitores registrados. Entre estes, 969 foram considerados os mais propensos a comparecer no Dia da Eleição. A margem de erro é de três pontos.