União Europeia precisa de bilhões para reforçar defesa até 2030, alerta comissário

Andrius Kubilius, ex-primeiro-ministro da Lituânia e atual comissário de Defesa da UE, defende um “big bang” no financiamento militar europeu. Em entrevista à Reuters, publicada nesta segunda-feira, 9, Kubilius destacou a necessidade urgente de reforçar a capacidade de defesa da Europa, diante de temores de que outro país do bloco possa se tornar alvo de Vladimir Putin.

“Precisamos ser ambiciosos na aquisição e no financiamento”, declarou. Segundo ele, a inteligência europeia indica que a Rússia poderia estar pronta para atacar um país da Otan, a principal aliança militar ocidental, até 2030. “Não podemos esperar que Putin adie seus planos até que estejamos prontos”.

A situação geopolítica atual aumenta a pressão sobre a UE, especialmente com a iminente volta de Donald Trump à Casa Branca e o foco americano na China. Há preocupações de que Washington reduza seu apoio à segurança europeia, deixando o continente mais vulnerável.

A Comissão Europeia estima que serão necessários 500 bilhões de euros em investimentos adicionais em defesa na próxima década. No entanto, os países do bloco ainda divergem sobre como financiar esse montante. Entre as propostas estão a emissão de títulos de defesa europeus, empréstimos baseados em futuras despesas de defesa nacional e o redirecionamento de fundos destinados ao combate à pandemia de Covid-19.

Kubilius sugere uma abordagem semelhante à adotada durante a crise da Covid-19, quando a UE rapidamente mobilizou recursos financeiros. Ele também enfatiza a necessidade de combater a fragmentação no mercado de defesa europeu, promovendo compras conjuntas e grandes projetos colaborativos, como um escudo de defesa aérea europeu.

