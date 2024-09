Ucrânia diz ter destruído depósito de mísseis e bombas dentro da Rússia

Autoridades ucranianas conseguiram destruir nesta quarta-feira, 18, um grande depósito de armas na Rússia, que guardava mísseis, bombas guiadas e munição, afirmaram a agência de notícias Reuters e a emissora americana CNN com base em informações do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU). O ataque com drones na região russa de Tver também provocou um incêndio e forçou habitantes nas proximidades a deixarem suas casas.

O alvo dos drones ucranianos era o arsenal operado pelo Ministério da Defesa russo na cidade de Torópets, que guardava sistemas de mísseis táticos Iskander, sistemas de mísseis táticos Tochka-U, bombas aéreas guiadas e munição de artilharia, segundo informações compartilhadas por uma fonte do SBU com a Reuters.

Segundo a fonte, os disparos causaram uma “detonação extremamente poderosa” no depósito, que está sob a supervisão da Diretoria Principal de Mísseis e Artilharia do Ministério da Defesa russo.

Incêndio e retirada

Após o ataque, um incêndio cobriu uma área de 6 km de largura, acrescentou a Reuters.

O governador da região de Tver, Igor Rudenya, afirmou em publicação em seu canal no aplicativo de mensagens Telegram que bombeiros estavam tentando conter as chamas, mas não especificou onde, nem o, que estava pegando logo. Rudeny ordenou uma operação parcial de retirada dos habitantes da área durante as primeiras horas da manhã de quarta-feira, enquanto o incêndio não era contido.

O objetivo da ordem de retirada é que serviços de emergência no local consigam trabalhar sem obstáculos para controlar as chamas, disse o governo local em uma postagem em seu canal oficial do Telegram.

Blogueiros de guerra russos e a mídia local relataram mais cedo nesta quarta-feira que um ataque de drones à Rússia havia desencadeado uma explosão gigante e forçado a fuga de moradores perto do local de um grande arsenal russo.

Mais por vir

De acordo com informações dadas à Reuters, o ataque ucraniano tinha como finalidade “reduzir metodicamente o potencial de mísseis do inimigo, que ele usa para destruir cidades ucranianas”. À CNN, uma fonte do SBU acrescentou que planos para novos ataques a instalações militares russas “semelhantes” estão “prosseguindo”.

Ambos os lados negam atacar civis ou infraestruturas não-militares na guerra travada desde a invasão da Ucrânia pelas forças russas em fevereiro de 2022.