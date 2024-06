Ucrânia diz ter atingido caça Su-57 russo pela primeira vez neste sábado

O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou neste domingo, 9, ter atingido um avião de guerra, modelo Su-57, estacionado na base aérea de Akhtubinsk, na Rússia, a cerca de 600 quilômetros do território ucraniano.

Se confirmado, o ataque, que ocorreu no sábado, 8, seria a primeira investida bem-sucedida da Ucrânia contra o caça de dois motores, considerado a aeronave de combate mais moderna da Rússia. O serviço militar de inteligência ucraniano GUR considerou a neutralização do avião de guerra como “um marco histórico”.

For the first time, a russian Su-57 jet was hit.

On June 8, 2024, a Su-57 multi-purpose fighter was hit on the territory of the Akhtubinsk air base in the Astrakhan region (russia), located 589 kilometers from the frontline.

Satellite images of the plane provide evidence of the… pic.twitter.com/XjgWxTEsa8

— Defense of Ukraine (@DefenceU) June 9, 2024