Ucrânia começa a implementar caças americanos na Força Aérea, diz Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou na noite de domingo 4 que a Força Aérea já começou a pilotar caças F-16s em operações dentro do país. A declaração confirma a aguardada chegada dos aviões de guerra de fabricação americana, mais de 29 meses após a invasão da Rússia.

Após muita pressão sobre aliados ocidentais, o líder ucraniano anunciou o uso dos caças ao se encontrar com pilotos militares em uma base aérea, cuja localização não foi revelada por motivos de segurança. Construídos pela empresa militar Lockheed Martin, os jatos são equipados com um canhão de 20 mm e podem carregar bombas, foguetes e mísseis. Eles estavam na lista de desejos da Ucrânia há muito tempo por causa de seu poder destrutivo e disponibilidade global.

“Os F-16s estão na Ucrânia. Nós conseguimos. Estou orgulhoso de nossos rapazes que estão dominando esses jatos e já começaram a usá-los em nosso país”, disse Zelensky, embora tenha admitido que ainda não há pilotos treinados suficientes para usar os aviões.

“O lado positivo é que estamos esperando F-16s adicionais e muitas pessoas estão treinando agora”, disse ele, pedindo que aliados de Kiev expandam programas de treinamento para pilotos ucranianos.

Continua após a publicidade

O principal comandante da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, defendeu que os jatos ajudariam a salvar as vidas de soldados ucranianos. “Significa um número maior de mísseis e aeronaves abatidos usados ​​pelos criminosos russos para atacar cidades ucranianas”, previu.

Ponto de virada?

A chegada dos jatos é um marco para a Ucrânia, embora ainda não esteja claro a quantas unidades a Força Aérea terá acesso – o presidente ucraniano já pediu por mais na mesma declaração na base aérea – nem qual será o impacto verdadeiro dos equipamentos militares no campo de batalha. A Rússia já tem feito ataques contra bases que podem abrigar os F-16s e prometeu derrubá-los no ar.

Anteriormente, a Ucrânia dependia de uma frota de antigos aviões de guerra da era soviética, que são superados pela frota mais avançada e numerosa da Rússia. Moscou usou a vantagem aérea para lançar ataques contínuos com mísseis de longo alcance em alvos por todo o território ucraniano, bem como bombardear pontos da linha de frente ucraniana usando milhares de bombas guiadas, apoiando suas forças terrestres que avançam lentamente no leste.

Continua após a publicidade

“Abrimos uma nova fase de desenvolvimento da força aérea das forças armadas da Ucrânia”, disse Zelensky. “Fizemos muito para que as forças ucranianas fizessem a transição para um novo padrão de aviação, a aviação de combate ocidental”, acrescentou, citando centenas de reuniões e postura implacável na diplomacia para obter os F-16s.

O presidente ucraniano disse que também esperava, por meio de conversas na plataforma do Conselho Ucrânia da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), pressionar países vizinhos aliados para ajudar a interceptar mísseis russos lançados contra a Ucrânia.

“Esta decisão é provavelmente difícil para nossos parceiros. Eles sempre têm medo de uma escalada excessiva, mas estamos lutando contra isso”, admitiu.