Trump sugere a cristãos que eles não precisarão votar daqui quatro anos

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano às eleições no país em 2024, Donald Trump, sugeriu em um evento a cristãos que, caso seja eleito, eles não precisarão votar nas próximas eleições presidenciais — em 2028. Trump estava em um evento organizado pelo grupo conservador Turning Point Action em West Palm Beach, no estado da Flórida.

“Cristãos, saiam e votem, só desta vez. Vocês não terão que fazer mais isso. Mais quatro anos, quer saber, tudo estará resolvido, tudo ficará bem, vocês não terão mais que votar, meus cristãos lindos”, disse Trump. “Eu amo vocês, cristãos. Eu sou um cristão. Eu amo vocês, saiam, vocês precisam sair e votar. Vocês não terão que votar mais. Em quatro anos, vocês não precisarão votar novamente, nós consertaremos tudo tão bem que vocês não precisarão votar”. As frases dúbias foram ditas por Trump num momento em que os democratas o acusam de ser um risco para a democracia americana. Nem Trump e tampouco a campanha do ex-presidente se manifestaram sobre o teor das falas.

Em entrevista à rede americana de notícias Fox News no último mês de dezembro, o ex-presidente afirmou que, caso vencesse as eleições em novembro, seria um ditador no primeiro dia de mandato para fechar a fronteira sul com o México e aumentar a exploração de petróleo no país. Os democratas tentam explorar as falas de Trump. A vice-presidente e virtual candidata do partido, Kamala Harris, afirmou em comício que “soube lidar com criminosos em sua vida” e que o programa do ex-presidente representa “uma volta a um passado obscuro”.

Pesquisas eleitorais recentes indicam um empate técnico entre os dois candidatos e indicam uma disputa apertada na eleição de novembro. Vale ressaltar que a apuração nos Estados Unidos é pelo número de delegados de cada estado e vence a corrida quem obtiver 270 dos 538 delegados do país.