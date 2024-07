Trump ironiza erros em entrevista coletiva de Biden: ‘Bom trabalho, Joe!’

O ex-presidente americano Donald Trump, provável candidato republicano à Casa Branca, ironizou uma nova gafe do presidente Joe Biden em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, 11. Em meio a pedidos para que abandone sua candidatura, depois de uma performance desastrosa no primeiro debate presidencial, Biden confundiu o nome da vice-presidente Kamala Harris com o de Trump.

Em resposta a uma pergunta da agência de notícias Reuters sobre suas preocupações sobre a capacidade da vice-presidente Harris de derrotar Trump se ela fosse a candidata presidencial, Biden erroneamente a chamou de Trump. A troca de nomes ocorre justamente em um momento em que aliados e assessores apelam para que ele participe de compromissos mais improvisados, de forma a mostrar que ainda está afiado mentalmente. Os deslizes, no entanto, podem ter o efeito contrário.

“Eu não teria escolhido o vice-presidente Trump para ser vice-presidente caso não pensasse que ela está qualificada para ser presidente”, disse Biden.

Em suas redes sociais, Trump postou um vídeo da fala do adversário. Ao final, acrescentou sarcasticamente: “Bom trabalho, Joe!”.

Aos 81 anos, caso consiga um novo mandato, o atual presidente americano deixaria o poder com 86 anos. A preocupação é que novos episódios como esse se repitam nas próximas semanas, desgastando cada vez mais sua imagem em relação a Trump, de 78 anos. As eleições no país estão marcadas para o dia 5 de novembro.

Nova pesquisa

Uma nova pesquisa do Pew Research Center, divulgada nesta quinta-feira, mostrou que Biden aparece atrás de Trump nas intenções de voto, aumentando ainda mais a pressão para que ele desista da corrida. O levantamento é congruente com outro feito pelo jornal americano The New York Times após o desempenho desastroso de Biden no debate contra Trump, em que apresentou dificuldades para formar frases fortes e coerentes.

Se as escolhas se restringissem apenas a Biden e Trump, o republicano teria uma vantagem um pouco mais estreita: 50% contra 47%.

Devido à performance nas pesquisas, e ao fracasso no debate presidencial, tem aumentado o coro para que o presidente desista da reeleição em favor de alguém mais jovem. A decisão precisa ocorrer antes da Convenção Nacional do Partido Democrata, marcada para os dias 19 a 22 de agosto, mas pode prejudicar a campanha do novo candidato se demorar tanto.

A pesquisa, também realizada após o debate do final de junho, mostrou que só 24% dos eleitores descrevem o presidente como “mentalmente aguçado”, enquanto mais que o dobro dessa parcela (58%) sente o mesmo em relação a Trump. O Pew observou que a percepção sobre a aptidão de Biden para o cargo caiu significativamente em relação a 2020, quando 46% o consideravam “mentalmente aguçado, e 6 pontos percentuais somente em relação a janeiro.