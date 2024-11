Trump fica atrás de Kamala em estado onde venceu em 2016 e 2020

Em mais um sinal de que a corrida à Casa Branca está acirrada, o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano na disputa, perdeu a liderança no estado de Iowa, onde venceu em 2016 e 2020, de acordo com uma nova pesquisa Des Moines Register/Mediacom publicada neste domingo, 3.

Segundo a sondagem, a vice-presidente Kamala Harris, nome democrata na eleição, tem 47%, contra 44% de Trump, entre prováveis eleitores. Embora a pesquisa coloque os dois políticos dentro da margem de erro, de 3,4 pontos percentuais, o resultado é negativo para Trump, que tinha 47%, contra 43% de Kamala, na pesquisa anterior.

Embora os votos de Iowa tenham ido para Trump em 2016, quando ele foi eleito, e 2020, quando ele perdeu para Joe Biden, o estado apoiou o democrata Barack Obama nas eleições de 2008 e 2012.

Nacionalmente, Kamala lidera com 49%, mas está empatada com os 48% do republicano. Para vencer, é necessário alcançar 270 votos eleitorais.

Neste domingo, a candidata democrata usou suas redes sociais para pedir votos relembrando que faltam dois dias para as eleições. “Temos trabalho árduo pela frente, mas gostamos de trabalho duro. Com sua ajuda, vamos vencer”, escreveu.

Ela também postou um vídeo relembrando a importância do direito conquistado de votar para convocar os americanos às urnas. “Em nome dos nossos filhos, netos e de todos aqueles que se sacrificaram pela nossa liberdade — vamos escrever o próximo grande capítulo da história mais extraordinária alguma vez contada.”

Trump também usou as redes sociais para pedir votos, mas com seu tradicional método de atacar os adversários. “Cada problema que enfrentamos pode ser resolvido — mas agora, o destino da nossa nação está em suas mãos. Na terça-feira, você tem que se levantar e dizer a Kamala que você já teve o suficiente, que não aguenta mais, ‘Kamala Harris, você está demitida!'”, escreveu em sua página na Truth Social.