Trump fala em ‘trapaça’ na Filadélfia e é desmentido pela polícia e autoridade republicana

Pouco antes do fechamento das urnas na Pensilvânia, nesta terça-feira, 5, o ex-presidente Donald Trump usou sua rede social, a Truth Social, para afirmar que há “conversas sobre trapaça em massa na Filadélfia” e que policiais estariam a caminho. No entanto, até mesmo membros do próprio partido do candidato desmentiram as declarações, assim como a polícia.

O comissário republicano da cidade, Seth Bluestein, disse no X, antigo Twitter, que “não há absolutamente nenhuma verdade” na alegação, que classificou como “desinformação”. Trump não deu detalhes sobre a suposta trapaça e seus porta-vozes não responderam a pedidos de comentários sobre o que ele quis dizer.

Procurado pela emissora americana CNN, o Departamento de Polícia da Filadélfia disse não saber sobre o que o republicano estava se referindo.

A alegação foi rejeitada pelo promotor público Larry Krasner, que disse que “a única conversa sobre fraude em massa veio de um dos candidatos, Donald J. Trump”.

“Não há nenhuma base factual dentro da polícia para apoiar essas alegações”, disse. “Se Donald J. Trump tiver algum fato para apoiar suas alegações selvagens, nós queremos”.

Trump tem feito há anos alegações infundadas sobre fraude eleitoral no estado da Pensilvânia. Em um evento em setembro, ele disse, sem dar detalhes, que “eles trapaceiam neste estado, especialmente na Filadélfia”.