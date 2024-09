Trump diz que odeia Taylor Swift após cantora anunciar apoio a Kamala Harris

Donald Trump, candidato à presidência dos Estados Unidos, atacou Taylor Swift neste domingo, 15, após a cantora americana anunciar apoio à candidatura de Kamala Harris. “Eu odeio a Taylor Swift”, publicou Trump em sua conta na Truth Social, rede social da qual é dono.

A estrela pop declarou apoio a Harris na terça-feira, 10, em um post no Instagram. A publicação, segundo Swift, buscava encerrar especulação sobre seu posicionamento político, após vídeos falsos feitos com IA associarem a cantora a Trump.

“Na eleição presidencial de 2024, votarei na campanha de Kamala Harris e Tim Walz”, escreveu a cantora. “Fiz minha pesquisa e minha escolha. Resta a você fazer as suas”, concluiu.

Desde então, a campanha do partido democrata tem surfado no apoio para vincular a imagem de Swift e Harris, buscando conquistar o eleitorado mais jovem. Em um dos anúncios, lê-se “Estamos em nossa Era Kamala”, menção ao The Eras Tour, turnê global da artista.

Após a publicação de Trump, a campanha de Harris criticou o republicano em uma declaração lotada de referências a músicas de Swift.

“A semana de reclamações e teorias da conspiração de Donald Trump deixou eleitores de ambos os lados prontos para ‘Esquecer Que Ele Existiu'”, disse a porta-voz da campanha, Sarafina Chitika, em um comunicado. Na publicação original, em inglês, a frase faz referência à canção I Forgot That You Existed, lançada em 2019.