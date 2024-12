Trump critica Biden por ‘perdão total’ a filho, que chama de ‘abuso do judiciário’

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, por conceder um perdão presidencial a seu filho, Hunter. Ele era alvo de uma possível sentença de prisão por crimes federais de porte de arma e sonegação de impostos.

Trump chamou a decisão do presidente de “abuso do judiciário” e fez referência aos presos devido à invasão ao Capitólio, sede do Congresso americano, no fatídico 6 de janeiro de 2021. O republicano já havia indicado que poderia perdoar alguns entre a turba de seus apoiadores, que ele chamou de “reféns”.

“O perdão dado por Joe a Hunter inclui os reféns de J-6 (6 de janeiro), que agora estão presos há anos? Que abuso e erro judiciário!”, Trump escreveu em sua rede social, a Truth.

Anteriormente, ele havia sinalizado que consideraria dar um perdão a Hunter se vencesse as eleições americanas. Durante uma entrevista com o apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt em outubro, o agora presidente eleito disse que “não tiraria isso das opções” quando questionado sobre o assunto, apesar de chamar o filho de Biden de “bad boy”.

“Diferentemente de Joe Biden, apesar do que eles fizeram comigo, eles foram atrás de mim tão cruelmente… Mas eu acho que é muito ruim para o nosso país”, disse Trump.

Ao perdoar seu filho, Biden poupou Hunter da possibilidade de uma pena de prisão significativa, devido a condenações em dois casos federais movidos pelo procurador especial David Weiss.

Durante o primeiro semestre deste ano, um júri considerou Hunter Biden culpado de três acusações criminais relacionadas à compra e à posse de uma arma de fogo, enquanto ele ainda estava viciado em drogas. Nos Estados Unidos, é proibido adquirir uma arma nessas condições.

E em setembro, ele aceitou um acordo judicial e se declarou culpado de nove acusações relacionadas a sonegação de impostos, incluindo três crimes, na véspera do que era esperado ser um julgamento longo e extenuante.